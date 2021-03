Et landskabsmaler lavet af Winston Churchill i Marokko i 1943 er solgt på auktion for over 60 millioner kroner.

Et landskabsmaleri lavet af Winston Churchill, briternes premierminister under anden verdenskrig, er solgt for 7,0 millioner pund på en auktion mandag i London.

Beløbet ligger langt over auktionshuset Christie's forhåndsvurdering.

Maleriet blev lavet under et besøg i Marokko i 1943 og siden foræret til USA's daværende præsident, Franklin Roosevelt, som en fødselsdagsgave.

Den seneste ejer var Hollywood-skuespilleren Angelina Jolie, som for nylig satte det til salg.

Christie's havde op til auktionen betegnet maleriet fra den marokkanske by Marrakesh som "Churchills mest betydningsfulde værk".

- Bortset fra dets fremtrædende herkomst, er det det eneste landskabsmaleri, han lavede under krigen, tilføjede Christie's.

Efter en "hidsig" runde af bud, hvoraf de fleste blev afgivet telefonisk, endte hammerslaget på syv millioner pund. Det svarer til 60,1 millioner kroner.

Oliemaleriet med titlen "The Tower of the Koutoubia Mosque" havde Christie's vurderet til mellem 1,5 og 2,5 millioner pund.

/ritzau/AFP