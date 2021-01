Det vakte stor opsigt, da ét bestemt billede fra optøjerne i Washington begyndte at cirkulere på Twitter.

Det var et billede af den amerikanske skuespiller Chuck Norris, der var spottet i mængden. Eller det troede flere hundrede tusinde mennesker i hvert fald.

For han var der slet ikke. Chuck Norris har nemlig afvist, at han deltog i de voldsomme optøjer. Manden på billedet var blot en person, der lignede ham bemærkelsesværdigt meget, hævder han:

»Det er ikke Chuck Norris, men en eller anden 'wannabe lookalike', på trods af, at Chuck ser meget bedre ud,« udtaler hans manager til NBC News.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW — Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021

Den 80-årige skuespiller befandt sig faktisk langt væk fra den amerikanske hovedstad, da kaosset brød løs.

»Chuck er fortsat på sin gård i Texas, hvor han opholder sig med sin familie.«

Mange påpegede, at det måtte være Chuck Norris, der deltog i optøjerne, da han er en erklæret tilhænger af det republikanske parti.

Men Chuck Norris er angiveligt ikke den store tilhænger af Donald Trump. Han har i årevis støttet Mike Huckabee, guvernøren i Arkansas, der i både 2008 og 2016 stillede op som en af kandidaterne for det republikanske parti i kapløbet om at blive præsident.

Optøjerne, hvor en stor skare af mennesker stormede Kongressen, i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af Joe Biden som USA's næste præsident, endte med at koste fem personer livet.