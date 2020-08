Sangeren elsker at være på festival - også som gæst, hvor han ikke har sparet på krudtet.

Egentlig skulle 2020 have været sangeren Christophers vildeste turné-år nogensinde, og sommeren over var han booket til at spille et hav af festivaljob.

Men de har alle været aflyst på grund af corona, og det ærgrer hitmageren, der har haft nogle af sine sjoveste aftener på festival - både på scenen og som publikum.

Her fortæller han om sine bedste festivalminder:

Hvad er din yndlingsfestival og hvorfor?

- Det må være Smukfest. Jeg har så mange sindssygt gode minder fra de gange, jeg har spillet der, og så har jeg selv været der to gange som gæst med nogle venner og virkelig mærket stemningen.

- Nogle af mine sjoveste og fuldeste aftener har været på den festival. Man giver slip på en anden måde på Smukfest, fordi det er inde i en skov, det bliver mørkt, og man føler sig lidt beskyttet. Der er så mange mennesker, så man blender lidt ind. Det er ikke altid, jeg gør det, men det kan jeg godt lidt der.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende på festival?

- Det var nok første gang, jeg spillede på Bøgescenen. Det er en legendarisk scene, hvor jeg selv har set nogle af mine allerstørste idoler spille.

- Det er enhver kunstners mareridt at komme op på en scene, der er for stor, og jeg kan huske, at jeg første gang tænkte, "bare jeg nu kan trække nok mennesker til".

- Men der har bare været fuldt pakket, og så er det en speciel følelse, når det ikke er et skrig, men et brøl, der kommer ude fra publikum.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Det har nok været første gang, jeg var på Roskilde Festival med hele mit fodboldhold. Jeg var nok 15-16 år. Det var vildt, og jeg var simpelthen syg en uge efter.

- Det var syv dages druk, det regnede, man sov i en blanding af mudder, sit eget tis og æblejuice, og jeg fik stjålet alle mine ting. Det var helt kokset på den teenageagtige måde.

- Min mor havde bagt en kæmpe pose pølsehorn til mig, der har nok været 250 eller sådan noget. Jeg havde tænkt mig at leve af pølsehorn en hel uge, men allerede efter den første dag var de væk.

Hvad er det mest nyttige, du har haft med på festival?

- Vi købte et år et kæmpe badebassin, og det var virkelig godt. Og så vil jeg sige, at det der med at have noget mad med hjemmefra er guld værd, så man ikke skal leve af varm dåsetun. Det er også fedt med telt og sovepose, og man kan jo altid hoppe ind i en lille ske med en kammerat.

Hvad er det mest unyttige, du har haft med?

- Det er mere, hvad jeg ikke har haft med. Jeg var ikke så god til at pakke, da jeg først begyndte at tage på festival, så jeg havde kun et par t-shirts med, og de blev rimelig hurtigt ret klamme. Man skal have til både minus seks grader og plus 25, når man pakker til festival i Danmark.

Hvad kommer du til at savne mest ved ikke at skulle på festival i år?

- Jeg kommer til at savne at se folk smide hænderne over hovedet og synge med, jeg havde virkelig glædet mig til at komme ud og spille nogle af mine nye sange og mærke, hvordan folk tager imod dem.

/ritzau/