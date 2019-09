Lørdag aften kunne sangeren Christopher gå på scenen ved The Voice '19 i Tivoli og lade sig hylde - noget, der efterhånden må være blevet en vane for den populære krøltop.

Det er nemlig ikke mindre end femte gang, han vinder hovedprisen, The Voice Prisen, ved arrangementet.

Allerede da han i 2016 modtog prisen for tredje gang, skrev han historie som den artist, der har vundet den flest gange.

Sidste år vandt Christopher så for fjerde gang, og nu kan han altså kalde sig femdobbelt vinder af den prestigefyldte ærespris.

Popstjernen optrådte selv ved arrangementet, der fandt sted for 15. gang. Også Medina, Sivas, Benal og dj'en Morten var blandt de optrædende.

Ud over hovedprisen uddelte The Voice også prisen for Årets Danske Streamingartist, og her gik prisen til Lukas Graham.

Prisen for Årets Inspiration nappede Peter Falktoft, mens Årets Producer gik til Hennedub & Nicki Pooyandeh for Kesis "X".

