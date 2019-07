Sangen "Real Life" blev skrevet i vandkanten, mens Christopher og Cecilie Haugaard var på bryllupsrejse.

Egentlig skulle han holde ferie, men når man er musiker, kan inspirationen til en ny sang komme hvor som helst og på alle tidspunkter.

Og den kom væltende, da sangeren Christopher i juni tog på bryllupsrejse til Grækenland med sin hustru, Cecilie Haugaard. Det er blevet til sangen "Real Life", der udkommer fredag.

- Jeg skrev det meste af den sang på vores bryllupsrejse. Både teksten og melodien blev skrevet nede i vandkanten, fortæller Christopher.

- Man er jo i sådan en kærlighedsboble, og man er bare høj. Det er næsten for godt til at være sandt, siger sangeren.

Teksten i sangen er kraftigt inspireret af et af de løfter, man giver hinanden som ægtepar: Nemlig at man vil leve sammen i både medgang og modgang.

- Det er en kærlighedssang, og den handler i høj grad om at være et sted, hvor man ved, at man skal tilbringe resten af sit liv sammen med en person, og at fortælle den person, at man tager hende i medgang og modgang og med alle hendes gode og smukke sider, men også alle de dårlige og grimme sider.

- Jeg synes næsten, at det er det smukkeste, man lover hinanden, når man bliver gift. For mig betyder det, at man ikke bare accepterer men virkelig erkender, at man elsker hinanden på trods af alle de ting, der kan gøre en rasende og på trods af skænderierne, siger Christopher.

Parret mødte hinanden i 2014, og sidste år gik Christopher på knæ og friede til Cecilie Haugaard.

Nu har de kunnet kalde sig mand og kone i halvanden måned, og selv om de har kendt hinanden i en årrække, kan sangeren mærke, at det gør en forskel at være gift.

- I forhold til kærlighed har jeg aldrig haft så meget på hjerte, som jeg har nu. Der har aldrig været så meget på spil, som at gå fra "bare" at være kærester til at være mand og kone. Det er det sygeste skridt. Det er som om, at nu er der ingen vej tilbage, siger han og uddyber:

- Man overgiver sig bare. Og finder roen i det. For det er det her, vi skal, vi skal den samme vej, og vi har hinanden. Lige meget hvad, så finder vi ud af det. Der er ikke nogen af os, der går nogen steder. Det er ikke en mulighed, siger Christopher.

Sangeren, der brød igennem som 17-årig og siden har serveret hits som "Told You So", "Irony" og "Monogamy" for danskerne, er selv vokset op i en kernefamilie med sin mor, far og lillebror.

Cecilie Haugaard er også fra en familie, hvor mor og far stadig er gift. Derfor har de begge den indstilling, at et ægteskab er for livet.

- Vi kommer begge fra hjem, hvor vores forældre er blevet sammen. De har begge haft sølvbryllup, og de er en kæmpe inspiration og forbilleder for os. Vi har lært, at selvfølgelig kæmper man, når det går dårligt, og det er okay, forklarer sangeren.

Han håber, sangen kan være med til at minde andre om, at de mindre gode dage og nedture i et forhold, er noget, man skal huske at omfavne.

- Alle de opture, man har, ville jo ikke føles helt så fantastiske, hvis der ikke også havde været nogle nedture. Det er det, der gør os stærke, siger sangeren.

"Real Life" udkommer den 19. juli.

/ritzau/