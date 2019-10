"Vild med dans" har givet skuespiller Christopher Læssø mulighed for at skrælle sit kække image af.

Der var både smil, tårer og kram, da Christopher Læssø og hans partner, Karina Frimodt, fredag aften havde danset deres vals.

Den populære skuespiller og tv-vært fortalte undervejs i programmet, at "Vild med dans" har sat ham i kontakt med sin blødere side, og det fik han ros for af dommer Jens Werner.

- Jeg har set dig i forskellige shows, og jeg har altid tænkt: "Kan han ikke bare være sig selv?"

- Og så siger du, at nu tør du at give slip. Det er sådan noget, jeg kan forholde mig til, lød det fra Jens Werner, inden han rejste sig fra sin plads ved dommerbordet og gav en rørt Christopher Læssø et kram.

Efter fredagens show fortalte skuespilleren, at han føler, at programmet giver ham mulighed for at vise andre sider af sig selv.

- "Vild med dans" er et rigtig godt vindue for mig til ikke at være så forceret og frisk fyrs-agtig, som er det, der har været mit image.

- Det kræver lidt mod at være sådan. Det er noget, som jeg ikke altid har haft så nemt ved. Men jeg er ekstremt sårbar, og der skal ikke så meget til, fortæller Christopher Læssø.

Programmets koncept og det faktum, at skuespilleren hver uge må starte fra bunden, når hans dansepartner, Karina Frimodt, præsenterer ham for en ny og ukendt dans, tvinger hans parader ned.

- Jeg når aldrig at lære det helt. Jeg kommer aldrig til at stå med noget, som jeg ejer rigtigt, og så er man jo bare sårbar.

- Jeg prøver at arbejde med, at det skal være på dansens præmis. Det betyder, at man ofte kan kigge lige ind (i hans personlighed, red.), fordi vi arbejder så hårdt, siger han.

Også Christophers Læssøs professionelle dansepartner, Karina Frimodt, har bemærket, at skuespilleren har udviklet sig i løbet af dansetræningen.

- Da vi startede med at lære hinanden at kende, var han den sjove og kække type, men der er begyndt at komme nogle lag på og noget sårbarhed.

- Men det er klart, at det måske også er lettere at være glad og spontan i de lidt vilde danse. I en vals er man nødt til at være mere dyb, forklarer hun.

Der er nu otte par tilbage i kampen om at vinde "Vild med dans" 2019.

/ritzau/