Før han overhovedet havde udgivet sin første sang, gav Christopher som 14-årig koncert på Smukfest.

Christopher er efterhånden fast inventar på Smukfest, hvor den danske popstjerne har spillet syv gange, siden han debuterede i 2011.

Lørdag eftermiddag gjorde han det så igen, da han indtog Bøgescenerne på festivalen i Skanderborg med kæmpehits som "Irony", "My Heart" og sin nye single, "Real Life".

Men faktisk fik den nu 27-årige Christopher allerede sin debut på Smukfest som 14-årig, før han overhovedet havde udgivet en sang eller skrevet under på en pladekontrakt - og stadig mest var kendt som Christopher Lund Nissen fra Amager.

Det skete, efter han havde hørt et radiospot på P4.

- Det lød noget a la: "Er du typen, der hiver guitaren frem og synger rundt om lejrbålet, så send en video ind til os, hvor du spiller guitar, og vær med i konkurrencen om to billetter til Smukfest".

- Og jeg tænkte bare: "Det er jo mig!", så jeg lavede en video, hvor jeg spillede en helt vildt dårlig version af Jason Mraz' "I'm Yours" og sendte den til P4, og så vandt jeg sgu konkurrencen og de to billetter, fortæller Christopher.

Han gav den ene billet til sin ven Jannik, og de to teenagedrenge pakkede deres grej og tog toget til Skanderborg.

- Vi kendte absolut ingen og endte med at gå rundt med et kamera på pladsen og filme sådan helt hjemmevideo-agtigt. Vi var helt oppe at køre over at være i Skanderborg og i Jylland. Vi havde rigtig fået lov til at tage af sted uden mor og far, siger han.

Udover billetterne til Smukfest var det en del af præmien i radiokonkurrencen, at Christopher fik lov til at optræde rundt om et stort lejrbål, hvor han spillede guitar og sang covernumre af John Mayer og Justin Timberlake.

Lejrbålskoncerten blev live-transmitteret på storskærmene ved den nærmeste scene, hvor Thomas Helmig senere skulle gå på.

- Så jeg var på en måde opvarmning til Thomas Helmig, siger Christopher og griner.

- Det var virkelig stort for mig.

Allerede som 14-årig voksede der nemlig en kæmpe drøm inde i den unge københavner om selv en dag at optræde på en festival som Smukfest.

- Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt stod og kiggede op på Stjernescenen. Den var så giga enorm, og jeg tænkte bare: "One day".

- Tanken om at stå der foran et kæmpe publikum, der kigger op på mig på scenen og hører min musik, det var virkelig drømmen. Og den gik heldigvis i opfyldelse, siger han.

/ritzau/