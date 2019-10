Vild med dans-værtinden bekræfter over for Her & Nu, at hun og Liam O'Connor er gået fra hinanden.

Først var de venner, så blev de kærester. Så blev de gift, skilt og senere kærester igen.

Men nu - fire år efter, de fandt sammen igen - er kærligheden atter brast for tv-værten Christiane Schaumburg-Müller og rapper Liam O'Connor, der går under kunstnernavnet L.O.C.

Det bekræfter Vild med dans-værtinden over for Her & Nu.

- Ja, det er rigtigt, at vi er gået fra hinanden, siger hun til mediet.

Sammen har Christiane Schaumburg-Müller og rapper Liam O'Connor sønnen Constantin på tre år.

/ritzau/