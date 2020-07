Ensomhed er et begreb, der fylder meget i komiker Christian Fuhlendorffs bevidsthed. Både fordi han selv kender til følelsen, men også fordi, at det, ifølge ham, er vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvor farlig følelsen af ensomhed kan være i vores samfund.

Hvad skulle titlen på din selvbiografi være? Og hvorfor?

»Den skulle hedde 'En som mig'. Så ville jeg fortælle om følelsen af ensomhed, i et selskab af mennesker. Ensomhed er en skjult dræber her i samfundet, men fordi den rammer lige meget hvad køn, hudfarve eller tro, du har, så bliver det ingens kamp.«



Hvorfor skulle din bog hedde ”En som mig” og handle om ensomhed?

»Fordi jeg har levet meget af mit liv inde i mit eget hoved – i virkeligheden lever jeg stadig størstedelen af mit liv derinde. Og så er der jo et sjovt spil i ordene 'en som' og 'ensom'.«

Hvad mener du med, at ensomhed er en skjult dræber i samfundet?

»Før i tiden sad der alkoholikere nede på bænken og drak sig fulde. Nu sidder de inde i deres lejligheder, fordi samfundet har sørget for at rydde op og skaffe lejligheder til dem. Vi har fået gemt problemet væk. Og ensomhed ér en dræber – det er videnskabeligt bevist, at ensomhed forkorter dit liv. På nonneklostrene i gamle dage var det de børn, som lå ved døren, som overlevede. For når nonnen slukkede lyset, så aede hun det barn ved døren på kinden. Og det gjorde, at det barn overlevede. Så vigtig er menneskelig kontakt. Og så tror jeg, at ensomhed er en meget farligere ting og en meget større dræber i vores samfund, end vi kan lide at tænke på.«

Har du selv følt dig ensom i et selskab af mennesker?

»Ja, jeg føler mig faktisk dagligt ensom. Vi lever i et samfund i dag, hvor du skal være mere og mere bevidst om, hvad du siger, fordi vi lever i en tid, hvor det kan ødelægge din karriere om 10 år, hvis du har sagt noget ”forkert” i dag. Det betyder, at man begynder at tænke mere over, hvad man siger og gør. Så der er simpelthen nogle tanker, jeg ikke deler, fordi jeg er bange for konsekvensen. Jeg kan f.eks. blive nervøs, når jeg snakker med dig nu – jeg tænker over hvert eneste ord, jeg siger til dig og går på kompromis med, hvordan jeg i virkeligheden har det, fordi jeg er nervøs for, hvordan jeg bliver fremstillet. Det gør, at jeg til tider føler mig alene med mine tanker. Men jeg kæmper imod det og lavede f.eks. ”Hva så?”-podcasten, fordi jeg havde brug for at komme ud og snakke med nogle mennesker i længere tid. Jeg havde brug for at snakke med alle mulige mennesker, og ikke kun med nogle jeg kendte i forvejen.«

Hvorfor havde du brug for at tale med nogen, du ikke kendte i forvejen?

»Fordi vores brug af sociale medier gør, at vi lever i sådan nogle bobler. Og jeg tror, at det nogle gange er meget sundt at tale med nogle af dem ovre fra de andre bobler. Det er sundt at få et godt indspark til andre måder at gøre og se tingene på. Og det er sundt at tale med andre mennesker om sine tanker, ideer, holdninger og meninger.«

Hvad gør du selv, hvis du pludselig sidder og føler dig ensom?

»Jeg tager telefonen og ringer til mine venner, kollegaer eller bekendte. Og så tager vi en snak om livet. Men i dag screener folk deres opkald, fordi de vil være i kontrol med livet. Så chancen for at folk tager telefonen, når du prøver at ringe, er ikke særlig stor. Derfor tror jeg, at vi bliver mere ensomme fremadrettet. Men jeg tror også, at vi kunne gøre rigtig meget ved ensomheden, hvis vi accepterede hinandens forskelligheder og prøvede at få det til at fungere.«

BLÅ BOG Christian Fuhlendorff, 37 år. Dansk komiker. Kendt fra bl.a. egne shows, som 'Går over i historien 1 og 2', radioprogrammet 'Gandhi' og tv-programmet 'Stormester'. Gift med Karina Feldborg Fuhlendorff, som han har børnene Michala og Conrad med. Aktuel med sin egen podcastserie 'Hva så?' og touren 'Det sjovt' til foråret 2021.

