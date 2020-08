Sundhed og træning er en naturlig del af dessertkok Christel Pixis hverdag. Det samme er sprøde kager og dejlige desserter. For det ene behøver ikke udelukke det andet – tværtimod. Det handler nemlig om at finde balancen.

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

«Jeg er stor fortaler for, at sundhed ikke kun er fysik, søvn og diæt. At man tager et aktivt valg om, at i dag bliver en god dag, og at man vil få det bedste ud af den. Det er for mig et sundhedstegn. For selv om det regner udenfor, og kontoen er tom, vil der altid være noget positivt, som man kan fokusere på. Det giver balance i både krop og sind, hvilket gør, at man er mere modtagelig over for træning og diæt.«

FAKTA Christel Pixi, 34 år. Dj og dessertkok. Bl.a. kendt fra ”Go’ Morgen Danmark” og som deltager i ”Vild med dans”. Står bag bagebøger som ”Pixi bager grønne kager” og ”Pixis kager”. Har sønnen Benny på 5 år.

Hvordan holder du dig i form?

»Træning er for mig ikke noget, som jeg skal tage mig sammen til. Det er en stor del af min hverdag, og jeg ville aldrig være det foruden. Jeg bliver lidt grumpy, hvis jeg ikke får trænet, og så er jeg ufattelig glad for at cykle på min gamle havelåge af en cykel rundt i København. Jeg træner sammen med min veninde og agent tre gange om ugen. Vi kalder det 'Bøfholdet', og vi træner crossfit, styrke, vægtløftning og gymnastiske core-øvelser med vores personlige træner. Jeg synes, det er vigtigt at føle sig stærk, og jeg synes også, at det er flot med en stærk krop og holdning. Udover dette laver jeg så vidt muligt bikram-yoga en gang ugentligt, og når der er tid, tager jeg ud på SUP – stand up paddle board. Jeg knuselsker at være i og på vandet!«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Søvn er altafgørende, og man kan sagtens mærke, når man er ladet op. Det er dog ikke altid, at jeg får otte timer per nat – meget sjældent faktisk. Derudover synes jeg ikke, at jeg har udfordringer. Sundhed er en naturlig del af min hverdag, og har jeg eksempelvis spist lidt for meget kage i løbet af en dag, siger min krop selv stop i form af hovedpine eller lignende. Jeg synes, at det er forkert, at vi kalder det syndefuldt at spise dessert og kage. Indtagelse af mad må aldrig blive syndefuldt. Al mad skal indtages med måde, og ingen skal snydes for en god dessert – så længe der er balance.«

En lur, der dur Du kan med god samvittighed svinge benene op i hængekøjen eller læne dig tilbage i den bløde sofa for at tage en middagslur. Det har nemlig en række positive effekter at blunde for en stund: Du får nye kræfter, koncentrationsevnen bliver forbedret, og reaktionsevnen skærpet. Forskning har også vist, at en lur kan medvirke til at bekæmpe stress og dermed forebygge stressrelaterede sygdomme. Det er dog kun en god idé at snuppe en middagslur, hvis du ikke har problemer med at sove om natten. Hvis ikke det er et problem, kan du roligt lægge dig i havestolen og lukke øjnene.



3 tips, der forbedrer din lur: En lang lur er ikke det mest optimale, for du skal nemlig helst ikke ind i den dybe søvn. 15-20 minutter er det mest ideelle, men 5-10 minutter kan også være rigeligt. Du behøver ikke ligge ned. At sidde i en stol kan være lige så fint. Målet er at få hoved og krop til at slappe af og finde ro. Det er bedst at tage en lur midt på dagen. Det er nemlig normalt, at man på det tidspunkt kan være lidt træt og præstere dårligere. Drop dog helst luren, hvis det bliver efter kl. 16 da det kan påvirke din nattesøvn.

Hvordan har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Mit forhold til alkohol har ændret meget. Før i tiden festede jeg meget. Jeg levede meget om natten og kunne drikke som en sømand, men nu vil jeg egentlig hellere lade være. Jeg bryder mig ikke om at være fuld. Med det sagt kan jeg godt lide et godt glas vin i solen, og det hænder da, at der skal danses på bordene og drikkes shots, men slet ikke i samme omfang, som da jeg var yngre.«