Chief 1 skrev sin bedste sang, da han visualiserede, hvordan han gerne ville være efter sin depression.

Chief 1 slog igennem med Danmarks første rapgruppe, Rockers by Choice, i 1987.

Den københavnske sangskriver og producer - med det borgerlige navn Lars Pedersen - kravlede siden bag tasterne, hvor han har skrevet og produceret stribevis af ørehængere for blandt andre Nik & Jay, Sanne Salomonsen, Gnags og Ricky Martin.

I 2017 udgav han i en alder af 47 år sit første soloalbum, efter at han havde oplevet sit livs største krise med depression og skilsmisse. Og det er netop en af hans egne solosange, som står hans hjerte ekstra nært.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er fandeme svært. Jeg kunne være fræk at sige, at den bedste sang er en, som jeg ikke har skrevet endnu. Det er det, der gør, at man fortsætter, for man er aldrig bedre end sin næste sang og den dag, man er det, der kan man lige så godt stoppe.

- Jeg vil dog sige på mange punkter, at sangen "Alt er godt" er min bedste sang, fordi den er 100 procent mig.

- Ikke at mine andre sange ikke har været det. Men dem har jeg skrevet til andre kunstnere, og i Rockers (by Choice, red.) var vi fem.

- Den er et personligt klimaks for mig efter så mange år. Det gør det nemt at vælge. Det er ikke et eller andet promo-trick, men det er ærlig talt sådan, som jeg har det.

Hvor fik du inspirationen fra?

- Jeg skrev den for to år siden, da jeg visualiserede, hvordan jeg gerne vil bestræbe mig mod at være. Jeg ville gerne være bedre til at være i nuet.

- Hele min solokarriere startede, fordi jeg røg ind i en depression, hvor jeg havde brug for at finde ud af, hvorfor jeg var her. Hvad jeg elskede ved musikken. Jeg havde brug for at genfinde mig selv.

- Jeg tror, jeg skrev den sang på 20 minutter. Jeg skrev den for to år siden, og den har ligget, imens jeg fandt ud af, hvordan den skulle lyde, og hvilken produktion det skulle være.

- Jeg har den i omkring 100 forskellige versioner, fordi jeg vidste, at det var en vigtig sang. Så det var vigtigt, at jakken på sjælen af sangen var 100 procent rigtig. Skulle det være en R&B-jakke, en rock-jakke eller en pop-jakke?

Hvad betyder den for dig og din karriere?

- Jeg har det, som om at jeg har lavet en lille lykkepille. Jeg er pissestolt af teksten. Jeg aner ikke, hvordan jeg skrev den. Jeg er nogle gange en lille smule overrasket og tænker: "Er det mig, der har skrevet den?".

- I sommer blev den kåret som "Årets Sommerhit 2019" på P4 af lytterne. Så jeg har fået mit første hit i mit eget navn. Det bliver jeg helt rørt over.

- Det viser mig, at jeg er lykkedes. At der ligger en gave i alle sådan nogle forbandede ting. De livskriser opstår af en grund.

Chief 1 er lige nu aktuel med nummeret "Tosser".

/ritzau/