I en alder af 47 år sprang Chief 1 ud som solist, efter han var kommet ud af en depression.

Han har været et midtpunkt i dansk musik i årtier.

Først som bannerfører for dansk rap i gruppen Rockers By Choice i 1980'erne, og siden hen som manden bag tasterne på en lang række hits for blandt andre Nik & Jay, Sanne Salomonsen, Gnags og Ricky Martin.

Men først i en alder af 47 år var sangskriver, musikproducer og dj Chief 1, som har det borgerlige navn Lars Pedersen, i 2017 klar til at stille sig forrest på scenen og udgive sit første soloalbum, "Slip"

Bag soloalbummet lå mere end blot et ønske om at stå forrest. Beslutningen blev truffet, efter at Chief 1 havde oplevet sit livs krise.

- Hele min soloting startede, fordi jeg røg ind i en depression, hvor jeg havde brug for at finde ud af, hvorfor jeg var her, og hvad jeg elskede ved musikken. Jeg havde brug for at genfinde mig selv, siger han.

For at komme ud af depressionens kløer, prøvede Chief 1 i en periode lykkepiller. Men da han begyndte at opleve en ligegyldighed i alting, droppede han pillerne igen.

I stedet blev musik i sammenspil med træning og psykologhjælp den rette kur for musikmageren.

- Jeg er kommet tilbage til livet. Jeg har accepteret, at der kan komme en dårlig dag i morgen, men den forsvinder, og så kommer der en god dag.

- Der ligger en gave i sådan nogle forbandede ting. Livskriser opstår af en grund. Jeg vil hellere have turbulens - og lære at deale med den - end ingen turbulens.

For Chief 1 førte livskrisen til, at han skrev og udgav solopladen "Slip", der blandt andet rummer sangen "Man skal dø lidt".

Derudover er han blevet bedre til at nyde øjeblikket.

- For mig har det handlet om at blive bedre til at være i nuet, og det er jeg blevet.

- Jeg er ikke blevet perfekt. Måske kommer jeg aldrig til at være det. Men jeg er blevet bedre til at sætte pris på, når det går godt. Det var jeg ikke i gamle dage, siger han.

Selv om Chief 1 for længst er sluppet ud af sin depressionen og siden har oplevet masser af succes, så nager tvivlen fortsat hos ham.

Det var også tilfældet, da han blev spurgt, om han ville deltage i årets sæson af TV2-programmet "Toppen af poppen".

Ifølge hitmageren var der 400 ting i hans krop, som skreg nej til at deltage i programmet, hvor han i selskab med Medina, Carl Emil Petersen, Kwamie Liv, Teitur, Anders Blichfeldt og Cæcilie Norby fortolker andres sange og deler personlige, musikalske oplevelser.

- Alene det at sige til mig selv, at jeg godt må står der, og at jeg er berettiget til at sidde ved bordet med så dygtige mennesker, var angstprovokerende, siger Chief 1.

Alligevel valgte han at takke ja til at deltage i programmet, som han omtaler som sin "Camino".

- Jeg vidste, at det var en personlig udfordring, som jeg skulle igennem for at komme ud på en anden side af mit liv, hvor jeg kan bruge det til den retning, jeg skal i nu.

- For mig handlede det sekundært om at være i fjernsynet. Det handlede primært om at finde modet til at gøre det og gennemføre det som en personlig succesoplevelse, siger han.

Og de personlige succesoplevelser fortsætter for Chief 1.

Hen over sommeren har han sammen med Thomas Buttenschøn hittet med singlen "Alt er godt", som blandt andet er blevet kåret til årets sommerhit af P4's lyttere.

Derfor er han heller ikke afvisende for at ride videre på bølgen og fortsætte som solist.

- Jeg tror, jeg bliver nødt til det, for det føles godt, og når noget føles godt, skal man fortsætte. Man skal ikke udnytte det, men man skal fortsætte, siger han.

