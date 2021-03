På magasinforsiden ses dronning Elizabeth med sit knæ mod halsen på Meghan Markle, som ikke kan trække vejret.

Det franske satiremagasin Charlie Hebdo har vakt forargelse med en tegning af den britiske dronning Elizabeth, der knæler på hertuginde Megan Markles hals på samme måde, som tog livet af den sorte amerikaner George Floyd.

Det skriver The Guardian.

Det kontroversielle magasins forsidetegning kommer i kølvandet på et meget omtalt interview med Meghan Markle og hendes mand, prins Harry.

Til talkshow-værten Oprah Winfrey fortalte Meghan Markle for nylig, at der før fødslen af parrets barn, Archie, var en bekymring i det britiske kongehus for, hvor mørk hans hud ville blive.

Meghan Markles mor er sort og hendes far hvid.

Meghan Markle fortalte også, at ansatte ind i mellem nægtede hende tilladelse til at forlade Kensington Palace, og at hun kun forlod stedet to gange på fire måneder.

Det efterlod hende med en følelse af ensomhed og selvmordstanker.

På forsiden af Charlie Hebdo kan man læse teksten "Hvorfor Megan trådte tilbage" ledsaget af en tegning af hertuginden, som bliver kvalt af dronning Elizabeth, mens hun siger, "fordi jeg ikke længere kan trække vejret".

På tegningen er dronning Elizabeths hudfarve kridhvid, mens Meghan Markles er mørk.

Halima Begum, der er administrerende direktør for den britiske tænketank Runnymede Trust, der arbejder med racelighed, siger, at tegningen er "forkert på alle tænkelige planer".

- Dronningen afbilledet som George Floyds drabsmand, der knuser Meghans hals? Meghan, som siger, at hun ikke kan trække vejret? Dette skubber ikke grænser eller får nogen til at grine eller udfordrer racisme. Det nedgør problemstillingerne og vækker forargelse over hele linjen, skriver hun på Twitter.

Den sorte amerikaner George Floyd døde i maj sidste år i Minneapolis, da en hvid politibetjent pressede sit knæ mod hans hals i næsten ni minutter.

Hændelsen blev optaget på video. Her kan man høre George Floyd sige flere gange, at han ikke kan trække vejret.

I 2015 blev 11 personer skudt og dræbt under et angreb på Charlie Hebdos redaktion i Paris, efter at magasinet havde offentliggjort kontroversielle tegninger af profeten Muhammed.

I Frankrig ses Charlie Hebdo af mange som et vigtigt symbol på et land, der ikke er bundet af religiøse forskrifter. Andre anser magasinet som værende provokerende og hensynsløs over for de problemer, som undertrykte grupper slås med, skriver The Guardian.

/ritzau/