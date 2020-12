"Kometernes jul" har Søs Egelind og Molly Egelind på rollelisten sammen med Janus Bakrawi og Kurt Ravn.

Kalenderen siger stadig december 2020, men hos TV2 og Nordisk Film har man allerede taget forskud på julen næste år.

TV2 blænder fra 1. december 2021 op for den nye julekalender "Kometernes jul", som har flere kendte navne på rollelisten, der formentligt også fejrer jul sammen privat.

Skuespillerinden Søs Egelind og datteren Molly Egelind, der ligeledes er skuespiller, medvirker nemlig i den nye julekalender-satsning.

Også rutinerede navne som Kurt Ravn, Janus Bakrawi, Laura Bro, Lotte Andersen, Morten Hemmingsen, Özlem Saglanmak og Martin Greis-Rosenthal medvirker i "Kometernes jul".

Det annoncerer TV2 og Nordisk Film i en pressemeddelelse.

"Kometernes jul" handler om fire børn, som deltager i et naturvidenskabeligt kursus.

Ved et uheld teleporteres to af børnene til en fjern planet.

Fra hvert deres sted i universet må de fire børn nu arbejde mod tiden, naturlovene og en udspekuleret tech-guru for at blive genforenet før, det er for sent, lyder plottet.

"Kometernes jul" bliver instrueret af Ask Hasselbalch, som allerede har fået de første scener i kassen.

- "Kometernes jul" bliver en julekalender fyldt med action og ramasjang, men er også en serie med en stærk pointe om, at man er stærkest i fællesskab, siger han i pressemeddelelsen.

Serien er skabt i samarbejde med Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, som forsker og underviser i et bredt spektrum af fysikkens områder - herunder astrofysik, biofysik og partikelfysik.

- Vi glæder os til at byde seerne inden for i en magisk verden, der kombinerer det genkendelige juleeventyr med elementer fra naturvidenskabens forunderlige univers, siger hovedforfatter Jenny Lund Madsen i pressemeddelelsen.

"Kometernes jul" får premiere den 1. december 2021.

/ritzau/