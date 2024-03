Den kendte tv-vært har været på frierfødder for første gang, når hun skal giftes med sin mand, Thomas Gregers Honoré, for fjerde gang.

En legende siger, at kvinder kan fri på skuddagen til deres udkårne, der ikke må sige nej - medmindre hun får en gave, som kan være en silkekjole eller 12 par silkestrømper.

Den 29. februar 2024 - en dato, som kalenderen kun har hvert fjerde år - friede Cecilie Hother til sin mand, Thomas Gregers Honoré.

Det afslører den kendte vært i et opslag delt på Instagram.

- For mig er den tilvalgte kærlighed noget af det største og noget, jeg ikke tager for givet. Derfor var det også en dag, jeg har planlagt i lang tid, og alt gik op i en højere enhed, skriver Cecilie Hother blandt andet i opslaget.

På en flere etager lang skærm på en facade på et hotel havde hun fået skrevet en kærlighedserklæring til gemalen.

- Kære Thomas. Vil du gifte dig med mig - igen?, fremgår det af et billede, som Cecilie Hother har delt på det sociale medie, og her uddyber hun også frieriet:

- Jeg kan godt forstå, at man får kilden i maven, når man skal fri. Det havde jeg i hvert fald. Og jeg er så glad for, at vi skal giftes igen. (Igen, igen), skriver hun og fortsætter:

- Jeg synes, livet er en stor gave, og det er det at få lov at elske et andet menneske også.

Parret, som første gang blev gift i 2018, har valgt at blive gift flere gange, fordi de ikke vil tage kærligheden for givet, har de tidligere fortalt.

Cecilie Hother og Thomas Gregers Honoré blev i 2016 forældre til datteren Ellinor og i 2020 til sønnen Aksel. Samme år blev de gift for anden gang. Året forinden havde de mistet deres ufødte søn, Karl. Familien består også af Thomas Gregers Honoré børn fra et tidligere forhold.

- For os hænger det sådan sammen, at efter alt det, vi har oplevet, så tager vi hverken livet eller kærligheden for givet, skrev Cecilie Hother på Instagram i 2021.

- Så når vi skal giftes igen - eller velsignes, som det jo hedder, når man er gift flere gange - så er det dejligt at bruge momentet til at tænke over, hvorfor har vi valgt hinanden som livspartnere, og hvor heldige vi er med at have hinanden.

Cecilie Hother og Thomas Gregers Honoré mødte hinanden i 2011 på en cykeltur fra Nordsjælland til Paris med Team Rynkeby. Venskabet udviklede sig til et forhold i 2014, og efter tre års forhold forlovede de sig i 2017.

I 2021 blev parret gift for tredje gang, og nu venter en fjerde velsignelse.

Cecilie Hother begyndte sin karriere på TV 2 i 2008. I dag er hun blandt andet radiovært på DR.

Thomas Gregers Honoré laver noget helt andet. Han er blandt andet direktør for virksomheden AudienceProject.

/ritzau/