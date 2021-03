Den prisvindende journalist kan markere sit sølvjubilæum efter 25 år på tv-skærmen.

Det er i år 25 år siden, at Cecilie Frøkjær første gang tonede frem på skærmen - et kvart århundrede, som den i dag 52-årige tv-vært bemærker.

Cecilie Frøkjær var blot 28 år gammel og havde endnu ikke afleveret sin hovedopgave på Journalisthøjskolen, da hun blev den ene del af værtsduoen på TV2's helt nye morgensatsning, "Go' Morgen Danmark".

Side om side med den noget mere rutinerede Michael Meyerheim sagde hun første gang "godmorgen" til seerne i premiereprogrammet 2. december 1996.

- Det var modigt at binde an med mig - det kunne være sejlet i alle retninger. Der var ingen, der kunne vide, om jeg kunne stå distancen, siger Cecilie Frøkjær.

- Jeg er stolt af mig selv, når jeg kigger tilbage. Det kunne jeg ikke se dengang. Det kan jeg måske først se nu, hvor jeg har det lange lys på og vender mig om.

Cecilie Frøkjær er født i København i 1968 og opvokset i Slagelse.

Hun flyttede siden til Aarhus for at læse dansk og psykologi på universitet. Men efter to års studier søgte hun ind på Journalisthøjskolen. Hun sad med snuden i bøgerne og savnede den virkelige verden.

Ønsket om at blive journalist bundede i en formodning om, at det ville være en sjov branche med dygtige folk, som løftede i fællesskab.

Og forventningerne blev indfriet.

Som en del af uddannelsen kom Cecilie Frøkjær i praktik på TV Midtvest og lavede live-tv, og derfra gik det stærkt.

Hun sendte et bånd til produktionsselskabet, der stod bag "Go' Morgen Danmark", og fik jobbet som Michael Meyerheims medvært - fuldstændig ubagt og uprøvet.

En mørk og moden korthårsfrisure og en orange overdel fra en spadseredragt skulle få hende til at syne ældre end sine 28 år ved siden af sin 19 år ældre og noget mere erfarne medvært.

Noget af et sats, som aldrig ville ske i dag, bemærker hun.

Selv sprang hun bare ud i det.

- Jeg husker mig selv som sikker på, at det nok skulle gå. For det første havde jeg stor tillid til Meyerheim, og for det andet så var det hurtigt op på hesten igen, hvis noget gik galt, for vi sendte jo igen næste morgen.

- Det skønne ved at være ung og uerfaren er, at man til gengæld er frygtløs. Den frygtløshed forsvinder lidt med årene, men så stiger erfaringen, og det er en meget fin udskiftning, siger hun.

Cecilie Frøkjær vurderer, at hun har lavet mellem 10.-12.000 interviews de 25 år, hun har været i branchen.

Størstedelen har været på "Go' Morgen Danmark".

I 2009 stoppede hun på programmet efter mere end 12 år.

Et vækkeur, der ringede midt om natten, harmonerede ikke længere med livet som fraskilt mor til to.

Så det var en rigtig, omend vemodig beslutning.

- Det program har en stor plads i mit hjerte. Det grundlagde virkelig et solidt fundament under mig og min karriere, siger Cecilie Frøkjær.

I august året efter blev hun vært på "Go' Aften Danmark", men var forinden forbi en ny satsning, som lå over for "X Factor", der dengang blev sendt på DR fredag aften.

"Den nøgne sandhed" hed programmet, hvor tre kendte mænd i samspil og modspil med Cecilie Frøkjær diskuterede, hvordan kønnene kunne se forskelligt på tingene.

Kort efter så Cecilie Frøkjær sig selv på forsiden under ordet "floppet".

- Dramaturgien var sådan, at jeg havde haft 12½ års virkelig medvind på "Go' Morgen Danmark", og så var jeg pludselig i et format, hvor folk syntes, at hverken jeg eller programmet fungerede, og så er nedturen så meget desto hårdere.

- Jeg var så fortumlet over, hvor meget dårlig kritik det fik, at det var svært at se, hvad kritikken egentlig handlede om. Det var skrækkeligt at se sig selv omtalt som en, der har kæmpe nedtur. Jeg ville bare have det til at gå væk og holde op. Men man finder ud af, at man kommer ud på den anden side - og faktisk som et klogere menneske, siger Cecilie Frøkjær.

Sideløbende med sine faste programmer på "Go' Morgen Danmark" og "Go' Aften Danmark" har Cecilie Frøkjær lavet bolig-, debat-, bog- og livsstilsprogrammer, dækket folketingsvalg og kongelige begivenheder og været vært på årskavalkader og velgørenhedsshows.

I 2016 sagde hun op efter 20 år på TV2 og sprang ud som selvstændig.

Den faste løn og pensionsordningen fravalgte hun til fordel for friheden.

- Jeg tænkte mig virkelig godt om, fordi jeg som udgangspunkt er tryghedssøgende i mit arbejdsliv. Men nogle beslutninger vokser frem, og jeg kunne mærke, at jeg simpelthen var nødt til at gå ud på isen - også fordi jeg havde en formodning om, at det kunne holde.

- Men det er klart, at jeg deler skæbne med alle andre selvstændige, nemlig hvordan holder man ordrebogen sådan rimelig varm. Det er så heldigvis gået rigtig godt indtil videre. Og det håber jeg, det bliver ved med.

Efter at hun blev selvstændig, har hun lavet podcasts med forfattere og barsler nu med at coache erhvervsledere i performance- og præstationsteknik.

Hun er fortsat som vært - på freelancebasis - på TV2 og var i 2018 blandt værterne til markeringen af kanalens 30-års jubilæum.

- Jeg var virkelig glad for og smigret over at blive spurgt og så det som et udtryk for, at jeg var relevant for TV2 og for seerne, fortæller Cecilie Frøkjær, som også var vært til tv-stationens 20-års jubilæum.

Selv kan hun i år markere sit eget 25-års jubilæum.

I øjeblikket er hun vært på portrætprogrammerne "Deja-vu med Frøkjær", hvor hun - sammen med hovedpersonerne selv - kigger tilbage på de gange, de to har mødtes på skærmen gennem årerne.

Som hovedpersonen i sit eget liv er der også sket enormt meget. Skelettet er det samme, men ellers er alt fundamentalt forskelligt.

- Dengang var jeg single og boede i en lille toværelseslejlighed på Nørrebro. Jeg røg så mange cigaretter, jeg havde helt kort, mørkt hår og levede det liv, som man gør, når man er i slutningen af 20'erne, siger hun og spoler frem i tiden:

- Klip til nu, hvor jeg har to børn på 16 og 19 år, et ægteskab bag mig og nu har en kæreste, som jeg ikke bor sammen med, langt lyst hår, bor på Frederiksberg og ryger - næsten - ingen cigaretter.

- Man siger, at alle celler er udskiftet hvert syvende år, og her er de udskiftet tre gange, siden jeg startede med at lave tv for 25 år siden.

