I mange år kunne Cecilie Frøkjær ikke finde sin vej i livet. Nu ved hun, hun ikke skulle have bekymret sig.

København. Hun var kun 28 år, da hun blev hyret af TV2 som vært på stationens helt nye satsning "Go' Morgen Danmark".

For Cecilie Frøkjær, der den 12. maj fylder 50 år, var det startskuddet til en karriere og et liv, hun ikke havde turdet drømme om.

Hvis tv-værten kunne ønske sig én ting, ville det derfor være, at hun som ung havde fået et kig ind i en krystalkugle, så hun kunne se, hvordan hendes liv ville forme sig.

I mange år frygtede hun, hvad der skulle blive af hende. Hun prøvede flere forskellige uddannelser af, før hun til sidst søgte ind på Journalisthøjskolen.

- Jeg var mega frustreret og virkelig i krise. Men journalistikken endte med at blive døren ind til alt muligt, der passer godt til mig, siger Cecilie Frøkjær.

- Jeg har fået så meget af det, jeg ønskede mig. Og det ville jeg godt have vidst, da jeg som ung lå vågen klokken fem om morgenen og tænkte: "Hvad skal der nogensinde blive af mig", siger hun.

I årevis var hun præget af præstationsangst, men under sin praktiktid på TV Midt-Vest opdagede hun, at der var noget, der hjalp.

- Når jeg lavede live-tv, overdøvede det præstationsangsten, fortæller Cecilie Frøkjær, der derfor slog til, da TV2 søgte en vært til "Go' Morgen Danmark".

På grund af sin unge alder og manglende erfaring følte hun dog, at hun skulle knokle ekstra hårdt.

- Jeg var totalt ukendt og uprøvet, og jeg skulle vise, at jeg kunne stå distancen, siger Cecilie Frøkjær, der stod op midt om natten for at kunne vække danskerne med morgen-tv.

Det gjorde hun i tolv et halvt år, kun afbrudt af to barsler.

Det er ikke svært for hende at samle op på, hvad hun har taget med sig fra årene på skærmen.

- Min hjerne er inficeret af nøjagtigheder. Ellers bryder en tv-produktion sammen. Og det har pustet til, at jeg synes, tingene skal være i orden, og at man skal kunne regne med hinanden. Det er blevet tillagt stor betydning i mit arbejde, siger hun.

I dag føler tv-værtinden, hun høster frugterne af den indsats, hun igennem årene har lagt i sit arbejdsliv. I januar 2016 sprang hun ud som selvstændig.

- Jeg synes, at jeg både har været heldig, privilegeret og hårdtarbejdende, og de tre ting tilsammen har gjort, at jeg har haft et meget tilfredsstillende og udfordrende arbejdsliv.

- Det betyder også, at jeg føler, at jeg har opnået meget af det, jeg gerne ville, så det giver både en sikkerhed og en ro til, at jeg tør være selvstændig, siger Cecilie Frøkjær.

Hun står blandt andet bag litteraturpodcasten "Frøkjær og forfatterne" i samarbejde med Jyllands-Posten, men laver også stadig forskellige værtsopgaver for TV2.

At hun nu runder et halvt århundrede, får hende ikke til at gyse.

- Når man når de 50, kan man godt mærke, at folk spørger med lidt medlidenhed i stemmen og hovedet på skrå, hvordan man har det med det.

- Men jeg har det totalt godt, så jeg forstår næsten ikke spørgsmålet. Jeg havde heller ingen krise, da jeg fyldte 30 eller 40. Det har ikke givet mig søvnløse nætter, siger hun.

/ritzau/