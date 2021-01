Det er umuligt at komme med et præcist antal, men skal Cecilie Frøkjær give et bud på, hvor mange interviews hun har lavet i løbet af de 25 år, hun har været på skærmen, anslår hun i omegnen af 10-12.000.

En lillebitte brøkdel af dem kigger hun nu tilbage på - med hovedpersonerne selv - i tilbagebliksprogrammerne "Deja-vu med Frøkjær", som har premiere på TV2 Charlie 1. februar.

- Jeg har haft 25 års samtaler med mennesker, der alle sammen havde et projekt, en drøm, en mening, en nyhed eller en historie, fortæller Cecilie Frøkjær.

Cecilie Frøkjær var 28 år gammel, da hun ung og uprøvet entrerede TV2's nye morgensatsning, "Go' Morgen Danmark".

Hun havde end ikke afleveret sin hovedopgave på Journalisthøjskolen, da hun og medværten Michael Meyerheim sagde "godmorgen" til seerne første gang den 2. december 1996.

Thomas Helmig stod klar i kulissen som morgenens musikalske indslag. Men hvem den allerførste person, som sad i den bløde sofa over for hende, var, husker hun ikke.

Det har ikke været muligt at finde programmet i arkiverne - hendes forældre optog udsendelsen, men den ligger på et vhs-bånd et eller andet sted i en kælder nu.

Fredagens gæster i premiereugen står derimod tydeligt i erindringen - det var nemlig Jan Gintberg og Casper Christensen, der dengang lagde lytterne ned i DR's radiosatireprogram "Tæskeholdet".

Begge komikere gæster Cecilie Frøkjær her 25 år efter i "Deja-vu med Frøkjær".

- Interviewene med Gintberg var, som jeg huskede dem - vi griner enormt meget og er fuldstændig i synk. Casper Christensen syntes jeg derimod, var en stor mundfuld, siger hun.

- Han var så kæmpestor, og jeg havde en ærefrygt og usikkerhed over at interviewe ham, for jeg havde følelsen af, at jeg ikke vidste, hvad han kunne finde på, fortæller Cecilie Frøkjær.

- Det har været virkelig interessant at gense interviewene, og hvordan ens hukommelse ikke altid er helt stabil, men kan være farvet af de følelser, der kører rundt i ens krop. Det var alt sammen inden i mig, for når jeg ser interviewene, er Casper sød, venlig og imødekommende.

Andet står krystalklart.

Svarene fra to psykologer i to forskellige interview sidder stadig i Cecilie Frøkjær.

Den ene interview handlede om parforhold, og Cecilie Frøkjær spurgte psykologen, om man måtte sige alt i en konflikt.

Hun svarede, at man må sige, hvad man vil, og betale, hvad det koster.

- Det var sådan en sætning, hvor jeg tænkte: "Gud, hvor er det godt sagt!", og den har jeg taget med mig, for alting kommer jo med pris, siger Cecilie Frøkjær.

- Der er masser af gange i ens liv - i parholdet, på arbejdet eller i forhold til ens børn, venner eller forældre - at man må gøre op med sig selv, om man vil tage konsekvensen eller holde sin kæft.

En anden sætning, som Cecilie Frøkjær tog med sig, var rådet fra en psykolog om aldrig at spørge sit barn, om det vil eller ej, men om det vil selv, eller om man skal hjælpe.

- Det er virkelig interessant at tage balladen ud af konflikten, og det optog mig meget dengang, jeg selv stod som småbørnsforælder, siger Cecilie Frøkjær og tilføjer:

- Det har været en kæmpe gave at få så meget information. Jeg har siddet over for så mange forskellige eksperter - you name it - og de har været der.

Cecilie Frøkjær skatter som journalist samtalen.

Hun nævner folketingsvalget i 2019, hvor alle partilederne var i studiet for at fortælle, hvad de var rundet af - ikke om tiårsplaner og bekendtgørelser - og et interview med skuespillerinden Lone Bastholm, som satte ord på at være single i sine 60'ere og sårbarheden over at vise sin modne krop frem for en mand igen.

I sine 25 år som journalist har Cecilie Frøkjær interviewet kendte, glemte, popstjerner og politikere - og alle derimellem.

Der er mange, der har mejslet sig fast, og særligt den første statsminister, Cecilie Frøkjær interviewede, står skarpt som definerende og vigtigt i hendes videre karriere.

- Meyerheim var meget mere erfaren end mig, men jeg havde travlt med at udligne den forskel, og han var også kun interesseret i, at vi blev ligeværdige så hurtigt som muligt.

- Hver gang statsministeren havde været i studiet, spurgte jeg, hvornår jeg fik ham. Jeg ville ikke være et "armpiece", jeg kunne også lave tunge interviews, fortæller Cecilie Frøkjær.

- Det var meget vigtigt for mig som ny tv-vært og nyuddannet, ung kvinde at manifestere og markere mig udadtil for gæsterne og for seerne.

Efter et halvt år sad Poul Nyrup Rasmussen over for hende.

Siden har hun interviewet hans fire efterfølgere - Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen - og statsoverhovedet, som i samme periode har bestredet posten, dronning Margrethe.

Mindeværdigt, fortæller Cecilie Frøkjær.

Gennem sine 25 år har hun også interviewet en vaskeægte popprinsesse, som dog ikke havde en royal etikette, der skulle følges, men et regime af et entourage.

Mødet med den verdensberømte superstjerne Britney Spears er et af de interviews, som måske aldrig skulle have været lavet.

Cecilie Frøkjær var fløjet hele vejen til London. Inden det var hendes tur, så hun journalister før hende komme hovedrystende ud - "are you fucking kidding me?!".

Kort efter fandt hun selv ud af hvorfor.

- Jeg prøvede med hiv og sving at skabe en eller anden forbindelse til hende, men det var tydeligt, at hun var i gang med interview nummer 35 den dag - hun var pisseligeglad, fortæller Cecilie Frøkjær.

- Hun leverede lige det, hun skulle, men intet mere, og det kan man måske godt forstå. Men det var mit møde med et system, hvor det kan blive for meget på samlebånd. Det er sikkert sådan, det foregår for internationale stjerner, og her kommer jeg, en lille lort fra Danmark i deres optik ... Men jeg var rasende bagefter.

En, der gav meget - måske mere end nogensinde før set i offentligheden, bemærker Cecilie Frøkjær - var den tidligere Tour de France-vinder Bjarne Riis, som kort forinden havde erkendt, at sejren var cyklet på epo.

Før havde han ofte fremstået fåmælt, men interviewet blev personligt og følelsesladet.

- Det gode interview ligger i den ordentlige forberedelse. Altid, siger Cecilie Frøkjær og fremhæver også samtalen med en sorgramt Peter Palland, der havde mistet sin bedste ven, Morten, begge kendte fra dokumentaren "Er jeg da helt gak, mor?".

Cecilie Frøkjær var i slutningen af 20'erne, da hun lavede sine første interviews, og er i dag i begyndelsen af 50'erne - mellem 10- og 12.000 interviews senere.

Ungdommens frygtløshed er erstattet af alderens erfaring.

Når hun ser tilbage på sine første interviews i "Deja-vu med Frøkjær", var håret kort og mørkt. Hun var single, boede i en lille lejlighed på Nørrebro, røg cigaretter og levede det liv, som man nu gør, når man er i slutningen af 20'erne.

I dag har hun langt, lyst hår, et ægteskab bag sig, to større børn og en kæreste, som hun ikke bor sammen med i sin lejlighed på Frederiksberg.

Cigaretterne er - stort set - skoddet.

- Det er på alle måder et anderledes liv, men jeg kan sagtens genkende mig selv, når jeg ser de gamle klip, selv om jeg selvfølgelig skulle finde min form, siger Cecilie Frøkjær.

- Jeg kan genkende mit væsen og min måde at være vært på - den måde, jeg tager ansvaret for samtalen på og gerne vil mine gæster, og den måde, jeg spørger på, nærmest helt ned til, at jeg siger "altså" ret meget.

- Det har jeg gjort i alle 25 år, og det kan jeg åbenbart ikke udrydde. Der er et grund-dna i alle mennesker, som ikke forandrer sig, uanset om der er gået 25 år eller ej.

