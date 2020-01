Kærlighed er også modspil, mener Casper Christensen og Frank Hvam. De er blevet ærligere ægtemænd med alderen.

Casper Christensen og Frank Hvam har siden 2005 trukket danskerne igennem tåkrummende tv-afsnit og film, når de to komikere har været på skærmen i "Klovn".

Og 30. januar kan danskerne så igen krumme tæer over den tredje og sidste film i Klovn-universet, når komikerparret kaster sig ud i nye lange labyrinter af løgne og andre pinligheder.

I filmen, som har fået titlen "Klovn the Final", fejrer Frank Hvam eksempelvis sin 50-års fødselsdag med pomp og pragt ved en stort anlagt fest.

For Casper Christensen og Frank Hvam var det naturligt, at Frank-karakteren skulle fylde 50 år i filmen, for de forsøger som regel at skrive med udgangspunkt i deres eget liv, forklarer de.

Casper Christensen rundede det skarpe hjørne for halvandet år siden, mens Frank Hvam i september følger trop.

Casper Christensens runde fødselsdag var dog uden det store festfyrværkeri, selv om det var med i overvejelserne.

- Jeg synes, at jeg fik fat i mig selv og fik fødselsdagen ned på et niveau, hvor det var meget hyggeligt, siger Casper Christensen.

Frank Hvam er enig i, at det var stille og roligt. Samme formular ser han gerne anvendt på sin egen fødselsdag.

- Det skal være noget nært og hyggeligt, hvor man kan blive rigtig fuld uden at skulle fotograferes, siger Frank Hvam.

- Vi er ikke typerne, der dyrker, at alle skal fejre, hvad vi går og laver. Det ligger ikke til Frank og jeg, men vi synes, det er sjovt i filmen, fortæller Casper Christensen.

De to komikere kan mærke, at de med alderen er begyndt at hvile mere i sig selv.

De er blevet mere bevidste om, hvilke projekter de vil lave, og kærlighedslivet er også faldet på plads.

Casper Christensen er gift med Isabel Christensen, som han har to sønner med, og han ville slet ikke kunne overskue at være single igen.

- Jeg kan slet ikke forestille mig det. Det interesserer mig simpelthen ikke at skulle møde en ny. Det synes jeg, er en ny følelse. I gamle dage tænkte jeg, at det selvfølgelig var forfærdeligt, når man gik fra hinanden, men der var også noget spænding i at være single. Den er væk. Det tror jeg, har noget med alderen at gøre, siger han.

- Og så har jeg også fundet min livspartner, tilføjer den 51-årige komiker.

Frank Hvam forholder sig mere vittigt til spørgsmålet.

- Nu må vi lige se. Jeg tror, at jeg bliver sammen med min kone. Specielt hvis det er mig, der bliver alvorligt syg først. Så bliver vi sammen, siger Frank Hvam.

I Klovn-universet har Casper- og Frank-figurerne også gennemgået en udvikling igennem syv tv-sæsoner og tre film.

Der bliver skruet lidt op for nogle knapper og ned for nogle andre, forklarer de to komikere.

I "Klovn The Final" jagter Casper-figuren stadig kvinder, og han kommer med vanvittige påfund, som han altid har gjort.

Men i modsætning til tidligere er han mere nervøs for, at kæresten Fnug, spillet af Camilla Lehmann, skal forlade ham.

Han er mere underdanig og forsøger at behage sin kæreste.

I det virkelige liv synes Frank Hvam og Casper Christensen dog, at kærlighed også er at give sin kæreste eller kone modspil.

- Jeg er nok mere ægte nu i min rolle som partner på godt og ondt. Jeg er et ærligt og mere helt menneske sammenlignet med for 15 år siden. Der kunne jeg både please for at undgå dårlig samvittighed, eller jeg pleasede, fordi jeg ikke vidste bedre. Jeg synes, at man lærer at stå ved sig selv, siger Casper Christensen.

Frank Hvam supplerer:

- Man skal vise sin kone respekt og ikke bryde hende ned. Man skal holde liv i hinanden i et parforhold. Man kan godt vinde en hurtig sejr ved at tackle sin kone hårdt. Men det er det samme som at pisse i bukserne for at holde varmen.

- De øjeblikke, jeg har været mest kede af i mine parforhold, er, hvis jeg har bragt en kvinde, jeg elsker, på glat is, ud af fatning - eller ud af balance, siger han.

Casper Christensen betegner livet lige nu som den lykkeligste alder og tid, han har været i, mens Frank Hvam på en mere lavmælt facon kalder det en tilfredsstillende tid.

Frank Hvam føler sig mere afklaret, og han har ikke de samme usikkerheder omkring sig selv og livet.

- Jeg har en dejlig kone, som jeg er glad for. Jeg har to børn, som jeg er virkelig glade for, og som jeg bruger meget tid på. Jeg ved også, at jeg er rigtig glad for at lave noget med Casper en gang imellem, siger den 49-årige komiker, der er gift med Anja Farsig, der til dagligt arbejder som klipper på forskellige tv-serier.

Begge komikere kan dog godt savne noget af ungdommens umiddelbare begejstring.

- Der var da ikke noget mere fantastisk, end da man var ung og havde en fed aften i byen, hvor man mødte en sød pige. Det kunne ikke overgås, siger Frank Hvam.

Der er samtidig blevet længere mellem de store jubelbrøl og hoppen op og ned af ren begejstring.

På spørgsmålet om, hvad der kan gøre dem begejstret, tænker de begge længe, inden Frank Hvam fortæller om en situation, hvor han råbte "yes" i sit køkken med knyttet næve.

- Det lykkedes mig her for nylig at slå min kammerat i Wordfeud (mobilspil, der minder om Scrabble red.) tre gange i træk. Jeg knuser ham. Min jubel i mit køkken bliver selvfølgelig ikke mindre af, at jeg ved, han ærgrer sig gul og grøn i sit køkken, siger Frank Hvam.

- Det overraskede mig faktisk lidt, at jeg glædede mig over, hvor meget han var helt i møget, griner han.

Om Casper og Frank ender helt i møget, vil vise sig, når "Klovn the Final" har biografpremiere 30. januar.

Filmen bliver den sidste om de to mænds eskapader, for Casper Christensen og Frank Hvam er ved at lukke ned for Klovn-universet.

Men de to komikere kan ikke svare entydigt på, om der kommer mere i fremtiden.

/ritzau/