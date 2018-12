Her hjemme er han et af de mest kendte ansigter, men i serien "Casper erobrer Norge", gør den danske komiker et desperat forsøg på at blive berømt i landet mod nord.

Serien er en såkaldt mockumentary - en fiktiv dokumentar. Det skriver Viaplay i en pressemeddelelse.

- Serien handler om Caspers forsøg på at opnå berømmelse udenfor det danske kongerige, efter at danskerne efterhånden er blevet godt trætte af at høre om komikerens mange eskapader og skandaler, lyder det i pressemeddelelsen.

Her lyder det også, at serien i følge komikeren ikke er en ny "Klovn", men har sin egen fortælling, og at det er lykkedes at få flere norske berømtheder med i den.

- Det bliver langt vildere, mere dokumentarisk, og i modsætning til Klovn, hvor hver episode er en historie, kommer historien til at strække sig over hele sæsonen , siger Casper Christensen i pressemeddelelsen.

Det er første gang komikeren har været på optagelser i Norge, men han har nydt det undervejs.

- Det har været enormt sjovt at indspille en serie i Norge. Grundlæggende er der ikke den store forskel på at indspille i Danmark og i Norge, men jeg er blevet mødt af en kæmpe imødekommenhed og stor velvilje fra de norske gæsteskuespillere, som jeg ikke har oplevet før. Det er jeg enormt taknemmelig for, siger Casper Christensen.

"Casper erobrer Norge" består af otte episoder af 22 minutter. Serien forventes at få premiere på TV3 og Viaplay i 2019.