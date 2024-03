Som en del af Talks-programmet på årets Heartland skal Klovn-komikeren Casper Christensen og psykologiprofessor Svend Brinkmann se, om de kan lære af hinanden.

Heartland har udvidet sin festivalplads ved Egeskov Slot, og nu kan den fynske festival annoncere nogle af de navne, som går på scenerne.

Blandt andre skal Klovn-komikeren Casper Christensen samtale med psykologiprofessor Svend Brinkmann om, hvorfor deres liv har formet sig, som det har, og om de kan lære noget af hinandens valg.

For syv år siden tog Casper Christensens liv endnu en drejning, da han begyndte i MDMA-terapi, stoppede med at gå i byen og blev kristen. Men er han nu kommet endeligt hjem, eller er hans nye liv bare endnu en fase?, lyder det om samtalen.

Ud over Casper Christensen og Svend Brinkmann er også Jørgen Leth på programmet.

Den 86-årige cykelkommentator og instruktør skal samtale med forfatter Christina Hagen under overskriften "Om tab af uskyld og søgen efter vildskab".

Det annoncerer festivalen i en pressemeddelelse.

Det udgør en del Talks-programmet på Heartland, der er sammensat af musik, kunst, samtaler og mad.

- I år er vi glade for at præsentere et Talks-program, som inkluderer nogle af de vigtige samtaler, der i øjeblikket finder sted i samfundet, siger Kristoffer Zøllner, kurator for Heartlands Talks-program, i pressemeddelelsen og eksemplificerer:

- Om klima, diversitet, ulighed, køn, videnskab, globalisering, konflikter, og hvordan vi lever sammen som mennesker, samtidig med at der også er blevet plads til både den uforpligtende latter og den dybe snak om kunst og litteratur.

Blandt de øvrige samtaler på årets Heartland er også fotografen Daniel Rye, der blev holdt som gidsel af Islamisk Stat, og præst Kathrine Lilleør.

Af musikalske indslag er blandt andre popsangeren Medina og det britiske 90'er-idol Rick Astley på plakaten.

Heartland blev første gang afholdt i 2016. Trods festivalens relativt unge alder kan den trække store navne. Blandt andre har Sting og Robbie Williams tidligere spillet.

Årets Heartland afholdes fra den 13. til den 15. juni.

/ritzau/