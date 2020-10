For et par år siden begyndte jeg at føle en åbning mod noget spirituelt, siger komikeren til Ud & Se.

Komikeren Casper Christensen var hverken døbt eller konfirmeret, da en følelse pludselig ramte ham.

Han fik en fornemmelse af, at der fandtes noget mere - noget, som han aldrig kommer til at forstå, men som er større, og som han var nødt til at indse eksisterede i ham.

Det fik komikeren til lade sig døbe i en alder af 52 år, fortæller han i et nyt interview med magasinet Ud & Se.

Det har krævet mod for ham at sige det højt.

- Gennem årene har jeg sagt alt det, man ikke må - opført mig grænseoverskridende og fortalt om utroskab, kønssygdomme, drukture og skilsmisser, men intet har været så svært at tale om som min tro på, at Jesus er i nærheden, siger Casper Christensen i interviewet med Ud & Se.

Casper Christensen blev døbt den 22. august - på sin 52-års fødselsdag og sin yngste søn Jaggers et års fødselsdag.

Også lille Jagger blev døbt den dag under overværelse af familien og meget få venner, fortæller Casper Christensen videre i interviewet.

Hans hustru, Isabel Christensen, forærede ham efterfølgende et guldkors, som han nu bærer om halsen.

Den nyfundne spiritualitet står i skærende kontrast til, hvordan Casper Christensen hidtil havde opfattet verden: At alt havde en naturlig forklaring, og at religiøse mennesker var decideret hjernevaskede.

Accepten af fornemmelsen af, at der fandtes noget uforklarligt og større, gjorde, at komikeren åbnede sit sind, som udmøntede sig i dåben denne sensommer.

Casper Christensen oplever det som tabubelagt at sige højt, at han tror på Gud.

- Det er jo en sindssyg transformation for mig. Det er ikke mere end fem år siden, at jeg nærmere tilbad djævlen, tilføjer han i interviewet med Ud & Se.

/ritzau/