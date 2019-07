Det danske rockband kan ikke forstå, at de gennem tyve år har levet af, hvad der begyndte som en drengedrøm.

Første gang de optrådte sammen live var i foyeren i Skive Teatersal i 1999.

Musiker og producer Thomas Troelsen var der, og de tre jyske drenge fra Carpark North var starstruck.

Men de havde ikke mere end tre-fire sange at optræde med.

- Det var noget vrøvl, jeg sang. Jeg var helt tør i munden og enormt nervøs, husker Lau Højen, der er forsanger i Carpark North.

- Men det var jo fedt, det vi havde gang i, så vi måtte bare klø på og øve os, fortæller han.

Rockbandet, der også tæller trommeslager Morten Thorhauge og bassist Søren Balsner, kan i år fejre 20 års-jubilæum.

- Det var i ordets bedste forstand en drengedrøm for os alle tre, så det er jo ret vildt, at vi alle tre har levet af det, siden vi nærmest flyttede hjemmefra, fortæller Morten Thorhauge med et grin.

- Hvis du havde sagt det til Morten på 10 år, mens han sad og spillede trommer med lukkede øjne og forestillede sig, at han spillede for tusindvis af mennesker, og at han aldrig skulle få et "rigtigt" arbejde, så havde jeg ikke troet på det.

Carpark North er som gruppe nået til et punkt, hvor de føler sig frie. Men sådan har det ikke altid været.

- Jeg tror ikke, vi kan sige os fri fra at have oplevet et forventningspres med anden plade efter den meget succesfulde debutplade. Det er svært at måle sig op mod sin egen succes, forklarer forsanger Lau Højen.

Det lykkedes gruppen at nulstille presset ved tredje plade, da de brød ud af pladeselskab og management.

- Så stod vi alene igen. Ligesom da vi startede. Så begyndte en ny kurve. I dag føler vi os virkelig frie til at gøre, hvad vi vil, siger Lau Højen.

Morten Thorhauge tilføjer, at gruppen som årene er gået har fundet ud af, at man som musikere kun kan skabe musik til sig selv.

- Man kan ikke lave musik til andre, for man ved ikke, hvad de vil have. Så snart man finder ud af det, så bliver det hele nemmere. Man kan godt mærke et pres, men man må stole blindt på, at hvis man selv synes, det er fedt, så er der nok også andre, der gør de, forklarer han.

Det er blevet til seks album for rockbandet - fire studiealbum, et internationalt album og et opsamlingsalbum.

Når de tre musikere stadig kan holde hinanden ud efter tyve år sammen, skyldes det ifølge Lau Højen flere ting.

- Hemmeligheden for os er, at vi er tre til at skrive. Så det der hul, som man altid falder i kreativt, det mærker vi ikke så voldsomt. Vi bygger hinanden op.

- Vores psykologiske profiler er også et match. Det er altafgørende for, at man gider hører på hinanden, og at man respekterer hinanden.

Han er stadig begejstret, når han skal præsentere de to andre for musik eller en tekst, han har siddet med derhjemme.

- Jeg er lige så spændt, som jeg altid er, for om det kommer gennem nåleøjet hos de andre, og om jeg får et skulderklap fra dem. Det er stadigvæk det største.

- Når vi er glade, så ved jeg, at jeg er ligeglad derudover. Pladeselskabet må gerne synes, det er fedt, og det må publikum selvfølgelig også gerne, men det vigtigste er stadig, at vi kan lide det. Den energi er altafgørende for, at vi har eksisteret i tyve år, slår Lau Højen fast.

Bassist Søren Balsner understreger, at netop publikum også betyder meget, for de giver hele projekt mening i de perioder, hvor det ellers føles ligegyldigt.

- Jeg kan godt skamme mig over at være musiker. Det eneste, jeg bidrager med til samfundet, er at skrive akkorder og melodier, når der nu er læger og mange andre, der gør noget fedt.

- Men så kommer der henvendelser fra vores fans om, at sangene nærmest har reddet liv hos dem. Vores musik presser på indefra og kommer ud, så at det skaber så stor en betydning i folks liv, ja, det gør det hele værd, siger Søren Balsner.

Carpark North fejrer deres 20-års jubilæum på Grøn, der lige nu turnerer rundt i landet.

På scenen vil kunstnere som Kesi, Dizzy Mizz Lizzy, Saveus og Scarlet Pleasure også være at finde.

/ritzau/