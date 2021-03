En autoimmun sygdom, som den tidligere tennisstjerne lider af, kan vanskeliggøre en graviditet.

Til sommer bliver Caroline Wozniacki og ægtemanden David Lee forældre for første gang, når parrets lille pige efter planen kommer til verden.

Graviditeten har indtil videre været problemfri, men den 30-årige tidligere tennisstjerne frygtede, at det ville være vanskeligt.

Det fortæller hovedpersonen selv under et digitalt arrangement hos Gigtforeningen.

Eventet er en del af Advantage Hers-kampagnen, som er lanceret i fællesskab mellem Caroline Wozniacki og biofarmaceut-virksomheden UCB.

For at forstå Caroline Wozniackis frygt skal tiden spoles to år tilbage.

Da blev hun efter adskillige undersøgelser diagnosticeret med leddegigt.

Caroline Wozniacki mærkede de første forandringer, kort efter at hun havde vundet Australian Open i begyndelsen af 2018.

- Som professionel atlet kender man sin krop så godt - og generelt så kender vi kvinder vores kroppe så godt, at vi ved, når der er noget, der ikke passer 100 procent. Men samtidig fejer vi tit ting ind under bordet, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænkte, at det var meget normalt, at jeg var træt og havde ømme led, for jeg havde jo presset min krop til det yderste for at opnå det, jeg havde drømt om, fortæller Caroline Wozniacki om grand slam-titlen.

Efter Wimbledon i sommeren samme år forværredes tilstanden.

Caroline Wozniacki begyndte at få influenzalignende symptomer.

Hun fik feber, hovedpine, ondt i hele kroppen, var svimmel og blev ofte overmandet af træthed.

Når hun kom hjem fra træning, lagde hun sig på sofaen og kunne snildt sove tre timer i streg - vel at mærke efter at have sovet 12 timer om natten.

Hendes familie og mand så frustrerede til, mens hun fik det dårligere og dårligere.

- Jeg havde det ad helvedes til og begyndte at græde. Jeg har spillet med brækkede træer og alt muligt andet, så jeg kommer ikke og siger, at jeg har ondt, medmindre jeg virkelig har ondt, fortæller hun.

Udmattet og øm tog Caroline Wozniacki ti dages pause fra al træning og fysioterapi frem til en turnering i Montreal.

Hun blev slået ud af turneringen og vågnede næste morgen nærmest lammet i kroppen.

- Jeg kigger over på David og siger til ham: "Jeg kan seriøst ikke røre mig!". Det føltes, som om at tingene var helt ude af led, fortæller Caroline Wozniacki og fortsætter:

- Jeg kunne ikke engang løfte hænderne over mit hoved. Det var virkelig noget galt, og mine alarmklokker gik i gang.

- Jeg tænkte kræft og alt muligt andet, for det er ikke normalt, at ens krop har det på den måde.

David Lee måtte pakke hendes ting sammen, og derfra tog parret til en læge - siden til en fysioterapeut og så til endnu en læge.

Fælles lød det, at leddene rigtignok var hævede, men kom det ikke nærmere.

Der blev også taget en blodprøve, men den afslørede heller ikke noget.

- Lægen sagde til mig: "Ved du hvad? Jeg tror altså bare, at du er i dårlig form". Jeg kiggede på ham og sagde: "Er du seriøs?!". Jeg lå altså nummer et eller to på verdensranglisten på det tidspunkt og havde løbet et maraton.

- Så sagde han: "Jamen, så må det jo være mentalt", fortæller Caroline Wozniacki.

Da hun afviste lægens ord, foreslog vedkommende, at hun tog en graviditetstest, men Caroline Wozniacki vidste, at hun ikke var gravid.

- Jeg blev meget forbavset og ked af det over, at han ikke tog mig seriøst, fortæller hun.

Caroline Wozniacki opsøgte endnu en læge.

Denne gang forlangte hun at få taget prøver for alt - simpelthen alt - og nogle af resultaterne afslørede abnormiteter.

Lægen sendte hende straks videre til en reumatolog, som hendes mand, David Lee, kendte fra sin tid som basketballspiller for New York Knicks.

Og der blev sygdommen endelig opdaget.

- Du har leddegigt, lød diagnosen.

Caroline Wozniacki var chokeret.

Hun troede, at leddegigt var noget, ældre mennesker led af - selv var hun kun 28 år på det tidspunkt og kommer desuden fra en familie, hvor der ikke er historik for kroniske sygdomme.

Bekymringerne hobede sig op, og ved sin side hos lægen havde hun David.

- Mit første spørgsmål var: Kan jeg leve et langt liv?, fortæller Caroline Wozniacki.

Svaret er heldigvis ja. Man er kommet rigtig langt inden for de seneste 25 år med medicin og viden om kroniske inflammatoriske sygdomme, lød det.

- Mit andet spørgsmål var, om jeg kunne få børn og stifte en familie. Det har jeg altid drømt om, og det var også en stor drøm for mig og David, fortæller hun.

Kroniske inflammatoriske sygdomme som leddegigt kan vanskeliggøre en graviditet, så Caroline Wozniacki tog en lang snak med lægen og lagde en plan.

Men heldigvis viste det sig, at der ikke var nogen udfordringer.

- Jeg var så heldig, at jeg blev gravid ret hurtig. Og jeg har egentlig haft en fantastisk graviditet.

- Faktisk er min sygdom gået endnu mere i ro under graviditeten, så jeg har faktisk haft det virkelig godt, fortæller hun.

Hun har godt nok været træt, men det skyldtes lige så meget graviditeten.

- De første tre måneder var lidt hårde. Jeg lå på sofaen rigtig meget og havde det ikke specielt godt.

- Men de sidste fire måneder har jeg haft det super, så jeg håber, at resten af graviditeten kommer til at gå på den måde.

Det er ikke unormalt, at en graviditet grundet hormonelle forskelle og antistofkonstellationer kan mindske symptomerne for leddegigt.

Men efter fødslen skal der holdes nøje øje med den nybagte mor, for der er der risiko for, at sygdommen kan blusse op, lød det fra lægen.

Svaret på Carolines tredje spørgsmål var dog noget mere nedslående end de to første.

Lægen vidste ikke, om hun kunne fortsætte sin tenniskarriere. Men med en ændring af sin diæt og sin måde at restituere på var Caroline Wozniacki heldigvis i stand til at spille videre.

Caroline Wozniacki stoppede først karrieren i begyndelsen af 2020. Det var af egen fri vilje og skyldtes ikke sygdommen, men ønsket om at opfylde sine drømme uden for banen - blandt andet at stifte familie.

Caroline Wozniacki er netop nu i tredje trimester og har det rigtig godt, men hun bliver grundet sygdommen holdt under tæt observation.

Hun har lært at tøjle sygdommen. Hun tager mange lange varme bade for at løsne op. Hun drikker masser af vand, spiser sundt og har mindsket indtaget af kød og sukkerholdige sager.

Hun sørger for at prioritere sin søvn og for at bevæge sig - når hun kan.

- Der er dage, hvor sygdommen overtager, men der har jeg lært at lytte til min krop og slappe af og tage det stille og roligt, siger Caroline Wozniacki.

- Det lyder som en kliché, men jeg tager en dag ad gangen, ligesom man tager en bold ad gangen i tennis.

