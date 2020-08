Livet som feteret Hollywood-stjerne er for længst slut for Cameron Diaz.

Hun blev nemlig træt af livet med lange filmproduktioner og for lidt privatliv, og i en alder af 47 år nyder hun nu livet som forhenværende skuespiller.

I en årrække var hun en af de mest kendte og feterede kvindelige skuespillere, men på et tidspunkt fik hun nok og forlod branchen.

I et interview med skuespillerkollegaen Gwyneth Paltrow fortæller hun i programmet 'In goop Health: The Sessions', hvorfor hun har valgt at forlade det hvide lærred.

Cameron Diaz og ægtemanden Benji Maddien. Foto: MICHAEL NELSON

»Jeg besluttede bare, at jeg ville have nogle andre ting ud af mit liv. Jeg har kørt så hårdt så længe, med at arbejde, lave film, og det slider sådan,« siger hun ifølge CNN og tilføjer:

»Jeg havde ikke rigtig plads til mit eget liv.«

Da hun bliver spurgt, hvordan hun har det med at forlade en succesfuld filmkarriere, svarer hun:

»Fred. Jeg har fået fred i min sjæl. Endelig er jeg begyndt at tage mig af mig selv,« siger hun og forklarer, hvordan man som filmskuespiller bliver vant til ikke at sørge for nogle ting selv.

Tidligere på året overraskede Cameron Diaz alt og alle, da hun og ægtemanden Benji Madden kunne afslører, at de var blevet forældre til en lille pige.

Diaz har desuden udgivet to bøger: 'The Body Book' og 'The Longevity Book'.