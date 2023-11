Hollywood-skuespilleren, Frances Sternhagen, er død.

I et halvt århundrede optrådte hun på Broadways scener. Men hun er også kendt for sine tv-roller. Det skriver The Hollywood Reporter.



Herhjemme vil hun formentlig mest blive husket for sine roller som mor.

Hun var nemlig både mor til Cliff Clavin, en af stamkunderne på ‘Sams Bar’, der blev sendt på dansk tv i 80erne og 90erne.

Frances Sternhagen er kendt for sine roller i 'Sams Bar' og 'Sex and the City'. Foto: Peter Kramer/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Frances Sternhagen er kendt for sine roller i 'Sams Bar' og 'Sex and the City'. Foto: Peter Kramer/AP/Ritzau Scanpix

Men hun var også Trey MacDougals snobbede mor, og dermed Charlotte Yorks onde svigermor Bunny MacDougal i HBO’s ‘Sex and the City’.

Begge roller sikrede hende en Emmy-nominering.

Ifølge sin familie døde Frances Sternhagen mandag af naturlige årsager.

Hun blev 93 år.