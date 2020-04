Onsdag blev parret forældre til en lille dreng. Det bekræfter de over for ugebladet Her&Nu.

Det har været en af Danmarks mest omtalte graviditeter de seneste par måneder, men nu har den fået en lykkelig afslutning.

Signe Rossing kom på alles læber, da tv-personligheden Bubber overraskende kunne fortælle, at han skulle være far til hendes barn, og at han skulle skilles fra sin kone, Christina Ibsen Meyer.

Nu har Signe Rossing født en lille dreng. Det bekræfter Bubber, der dermed kan kalde sig far for fjerde gang, over for ugebladet Her&Nu.

Alt gik godt. Det kunne ikke være bedre. Det blev en dreng, og han er sød og skøn. Han målte 53 centimeter og vejede 3.550 gram ved fødslen, fortæller Bubber til ugebladet.

Bubber og Signe Rossing stod efter Bubbers udmelding om graviditeten, hvor han altså også fortalte, at ægteskabet gennem 28 år med Christina Ibsen Meyer var slut, frem som kærester.

Bubber har to døtre og en søn sammen med Christina Ibsen Meyer, mens Signe Rossing har tre sønner fra et tidligere forhold.

/ritzau/