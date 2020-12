Både Merete Mærkedahl, Sara Bro, Thomas Bo Larsen, Julie Zangenberg, Lord Siva og Lise Baastrup skal giftes.

Bryllupsklokkerne kimer for adskillige danske kendisser.

2020 har nemlig ikke kun stået i coronaen, men i særdeleshed også i kærlighedens tegn for en række af landets største stjerner.

2020 begyndte med et brag for DR-profilen Sara Bro.

Under en ferie til Costa Rica friede den 46-årige radiovært til sin 15 år yngre kæreste, tv-tilrettelæggeren Lasse Lund.

DR-værten Sara Bro og tv-tilrettelæggeren Lasse Lund mødte hinanden til en fødselsdagsfest på røgeriet i Allinge på Bornholm tilbage i 2016. Nu bimler bryllupsklokkerne for parret, efter at Sara Bro har friet til sin 15 år yngre kæreste. Hun har været gift før to gange før og har to børn fra sit andet ægteskab.

Han havde friet til hende mange gange forinden - men uden en ring - så derfor besluttede Sara Bro at tage fusen på ham.

Hun friede på en hængebro midt i junglen med en specialdesignet ring med parrets initialer på samt omridset af Bellahøjhusene, som Lasse Lund kommer fra.

Sara Bro var blandt nydanserne i årets udgave af "Vild med dans", og hun er ikke den eneste fra feltet, som udover de ti konkurrencedanse også skal kaste sig ud i en brudevals.

Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl har nemlig også været på frierfødder og skal giftes med kæresten Anna Windfeld, som hun har to børn sammen med.

Skuespillerinden Merete Mærkedahl er ikke kun vild med dans - hun er også vild med brudevals. Hun skal nemlig giftes med kæresten Anna Windfeld, afslørede hun tidligere på året til Billed-Bladet.

Det afslørede skuespillerinden tilbage i november over for Billed-Bladet og fortalte, at frieriet fandt sted på en restaurant i Aalborg.

Parret har tidligere oplevet at få blikke grundet deres familiekonstellation, har Merete Mærkedahl tidligere fortalt Her & Nu.

- Der er jo vildt mange former i dag, man kan få børn på. Det kunne det moderne menneske godt være bedre til at oplyse deres børn om. For det er sådan set det, der kan gøre det svært for os, fordi vi lever jo bare helt normalt, sagde den 39-årige skuespillerinde til ugebladet.

Merete Mærkedahl er ikke den eneste fra "Badehotellet", som skal giftes.

Det skal skuespillerinden Rosalinde Mynster nemlig også.

Rosalinde Mynster og musikerkæresten Jakob Emil Lamdahl Pedersen håber at kunne gifte sig inden for et års tid - hvis altså ikke coronasituationen forpurrer planerne. - Man er så bange for at blive skuffet, at man næsten ikke tør gå i gang med at drømme. Men det er rigtig dejligt at være forlovet, sagde skuespillerinden, som især er kendt for sin rolle som Fie i TV2's successerie Badehotellet.

Hun fik nemlig en forlovelse i fødselsdagsgave, da hun fyldte 30 år tilbage i september, af musikeren Jakob Emil Lamdahl Pedersen.

Parret har snakket om bryllup, nærmest lige siden de mødte hinanden gennem fælles venner og fandt sammen i begyndelsen af 2018.

Alligevel kom frieriet som en overraskelse, fortalte Rosalinde Mynster efterfølgende til Billed-Bladet.

Man siger, at musikken er følelsernes sprog, og det kan sangeren Lord Siva og modellen Ulrikke Toft Simonsen formentligt også nikke genkendende til.

Det var nemlig i sin tid musikken, der bragte dem sammen.

Parret mødte hinanden for nogle år tilbage i et kælderstudie i Montanagade gennem fælles venner fra den aarhusianske musikscene.

- Hun er altid med. Hun er en god støtte og en god tryghed, sagde Lord Siva om sin celebre forlovede, Ulrikke Toft Simonsen, som han havde med til Danish Music Awards i november.

Senere blev de genforenet til en koncert, og det blev begyndelsen på et venskab, som siden udviklede sig til kærlighed - og efter et par års forhold også en forlovelse.

Det annoncerede Ulrikke Toft Simonsen på Instagram i begyndelsen af 2020, da hun delte et billede af sin funklende forlovelsesring.

Det var også på det sociale billeddelingsmedie, at Lise Baastrup annoncerede, at hun skulle giftes.

Efter tre års forhold har kæresten Jacob Dahl nemlig været på knæ for skuespillerinden.

Parret mødte hinanden under afviklingen af Cirkusrevyen i 2017, hvor hun stod på scenen, og han arbejdede bag tæppet. Det var i øvrigt hans celebre mor, Lisbet Dahl, som instruerede revyen.

Skuespillerinden Lise Baastrup og revydronningen Lisbet Dahl er ikke kun kolleger, de er også snart i familie sammen. Lise Baastrup skal nemlig giftes med Lisbet Dahls søn Jakob Dahl, som hun har datteren Laura med. Her ses den celebre svigerdatter-svigermor-duo til årets Zulu Comedy Galla tilbage i august.

Bryllupsklokkerne bimler også for skuespillerinden, influenceren og iværksætteren Julie Zangenberg.

Den 32-årige kendis afslørede nemlig i sommer, at hendes kæreste, gourmetkokken Andreas Bagh, havde friet på en tur til solskinsøen Bornholm.

Og ikke nok med at parret skal giftes - så venter de også deres første barn, som efter planen kommer til verden i juni.

Gravide Julie Zangenberg skal giftes med kendiskokken Andreas Bagh. (Arkivfoto) Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Vis mere Gravide Julie Zangenberg skal giftes med kendiskokken Andreas Bagh. (Arkivfoto) Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Det var også på en ferie, at skuespilleren Thomas Bo Larsen for snart et år siden friede til kæresten Kirsten, som han havde mødt gennem fælles venner.

Det skete på en varm vinterferie til den spanske ferieø Tenerife.

Det fortalte den 57-årige filmstjerne på den røde løber til gallapremieren "Druk" i september.

Skuespilleren Thomas Bo Larsen friede til kæresten Kirsten på parrets solbeskinnede vinterferie til den spanske ferieø Tenerife. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Skuespilleren Thomas Bo Larsen friede til kæresten Kirsten på parrets solbeskinnede vinterferie til den spanske ferieø Tenerife. (Arkivfoto) Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg var meget nervøs Jeg var nervøs for, at hun skulle sige nej. Det tror jeg alle mænd er, når de skal ned og knæle - det ville jo være pinligt, hvis jeg skulle op igen, sagde han med et grin og afslørede, at bryllupsplanerne allerede var i gang.

Året er sluttet med et brag for den danske dj Martin Jensen, som dommerdebuterer i "X Factor" den 1. januar.

På en ferie til Maldiverne friede han nemlig til sin kæreste gennem fire år, den nordirske sangerinde Natasha Samsara Thompson.

Den nye X Factor-dommer, dj'en Martin Jensen, har friet til sin kæreste gennem fire år, den nordirske sangerinde Natasha Samsara Thompson. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Den nye X Factor-dommer, dj'en Martin Jensen, har friet til sin kæreste gennem fire år, den nordirske sangerinde Natasha Samsara Thompson. Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortalte han efterfølgende, at de første tanker om det foregående bryllup er taget.

- Jeg gider ikke være afhængig af, om det regner eller ikke regner i Danmark, så vi skal nok holde det ude et sted. Måske Portugal. Og ja, det kommer meget an på corona, hvornår vi holder det. Jeg vil ikke have et bryllup med restriktioner, man skal kunne invitere dem, man vil, sagde han til avisen.

