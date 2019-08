Da det regnede allermest på dette års Smukfest, sagde to mennesker 'ja' til hinanden ved skovsøen i bøgeskoven i Skanderborg.

Og de to mennesker er de første, der har gjort det med en præsts velsignelse under Smukfest.

Det har dog ikke altid ligget i kortene, at Shera Lin Rohde Borg-Møller og Michael Rohde Borg-Møller skulle ende som ægtepar.

Nok havde hun udset sig ham, allerede da hun var 15 år. Men den 16 år ældre fyr med det krøllede år havde ikke på det tidspunkt øje for hende.

Men for 4½ år siden kom Michael Rohde Borg-Møller igen ind i den café, hvor Shera Lin Rohde Borg-Møller arbejder, og denne gang lykkedes det hende at få hans opmærksomhed.

Hun havde dog ikke planer om noget seriøst med ham:

»Jeg ville ikke være kærester. Jeg ville være 'crazy cat lady'. Det havde jeg besluttet mig for. Jeg havde min kat, og det hele var ligesom planlagt,« forklarer Shera Lin Rohde Borg-Møller, og hendes mand tilføjer:

»Jeg skulle bare være et stykke legetøj.«

»Ja, det skulle han. Jeg havde sagt til ham, at han ikke kunne regne med noget.«

Michael gav udtryk for, at det passede ham fint, fordi han også var ved at flytte til Hamborg. Det så Shera Lin Rohde Borg-Møller som en oplagt mulighed for at fornøje sig med ham uden forpligtelser.

Men Michael flyttede aldrig. I dag er hun 29 år, han er 45 år, og han har fået overbevist hende om, at det skal være dem.

Inspirationen til Smuk-brylluppet kom fra en masse falske bryllupper:

»Café Chaos, hvor vi nu er blevet gift, har haft en tradition med at vie folk for sjov her på festivalen. Men på et tidspunkt havnede vi midt i et rigtigt bryllup med en borgmester. Så tænkte jeg: 'Hvis det skal være, skal det være her',« fortæller Michael Rohde Borg-Møller.

Sidste år efter en koncert med den amerikanske rapper Post Malone på Smukfest besluttede Michael, at han skulle på knæ. Hør mere om frieriet i videoen øverst.

Shera Lin Rohde Borg-Møllers moster, som er præst, fik det i stand med biskoppen, at de kunne blive kirkeligt viet på Danmarks Smukkeste Festival, og hun stod selvfølgelig også for ceremonien.

Med deres egne ord var det et uperfekt perfekt bryllup.

De nærmeste venner og den nærmeste familie var med til brylluppet. Men senere holder de en større bryllupsfest, så alle dem, der ikke var på festival, også kan fejre dem. Vis mere De nærmeste venner og den nærmeste familie var med til brylluppet. Men senere holder de en større bryllupsfest, så alle dem, der ikke var på festival, også kan fejre dem.

Brudeparret havde glemt ringene og indgangsbilletterne til forældrene i deres telt, inden brylluppet skulle gå i gang.

En af Michaels kammerater måtte tage spurten tilbage til campingområdet, lige da himlen åbnede sig.

De havde kun en halv time, inden Laid Back skulle gå på Stjernescenen, som ligger lige bag Café Chaos, hvor de blev gift.

Lige da det blev Sheras tur til at give Michael sit 'ja', gik lydprøverne i gang. 'Yes, yes, yes,' lød det fra højttalere på den ene side af cafeen, mens musik fra det danske band Benal overdøvede på den anden side af cafeen:

»Deres musik emmer ikke ligefrem af romantik. Og midt i alt det skulle jeg stå og sige ja. Dagen var så ægte. Jeg havde gummistøvler på, og gæsterne kom i blomsterkranse,« siger Shera Lin Rohde Borg-Møller.

Dagen står stadig som en tåge for hende. Virkeligheden ramte hende først, da hendes mand holdt en tale for hende efter vielsen og lånte de fine ord fra Winston Churchill:

»Min største bedrift i livet var at overtale min hustru til at gifte sig med mig.«

Efter vielsen blev festen holdt i campingområdet med den nærmeste familie og de nærmeste venner. Hver gang regnen tog sig en pause, trak selskabet ud fra parasollerne og dansede.

På et tidspunkt skal der holdes en stor bryllupsfest, hvor alle venner og familiemedlemmer kan komme med. Og det skal selvfølgelig foregå i bedste festivalstil.

Pengene skal bruges på en scene og musik, hvor ambitionerne er høje. Magtens Korridorer og Mads Langer går de foreløbig efter.

»Så må gæsterne nøjes med en hotdog og en chinabox. Hele budgettet skal bruges på musik,« siger Michael Rohde Borg-Møller.

Teltene fra dette års festival bliver taget med hjem, og så kan folk overnatte i den have, det skal holdes i.