Stephanie Karma Salvarli, bedre kendt som Geggo, er gravid med sit andet barn.

Familien fra bryggen bliver senere på året udvidet med et nyt medlem.

Realitystjernen Stephanie Karma Salvarli, kaldet Geggo, og hendes mand, Cengiz Salvarli, skal nemlig være forældre for anden gang.

Det afslører Geggo i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af parrets datter, Alba, der holder et skanningsbillede.

Ved siden af hænger en ballon med teksten "jeg skal være storesøster".

- Big (baby) news. Vi glæder os rigtig meget til, at lillebror eller lillesøster kommer til verden til sommer (ish), skriver Stephanie Karma Salvarli til billedet.

Parrets datter, Alba, kom til verden i begyndelsen af 2016.

Året efter blev Stephanie Karma Salvarli og Cengiz Salvarli forlovet under en ferie til Thailand, og i sommeren 2017 blev de gift i Las Vegas.

I 2019 valgte parret endnu en gang at gifte sig ved et storstilet bryllup på Kokkedal Slot i Nordsjælland.

Foruden "Familien fra Bryggen" har Stephanie Karma Salvarli deltaget i tv-programmer som "Paradise Hotel" og "Divaer i junglen"

Se hendes opslag her:

/ritzau/