Det værst tænkelige er sket for Didde, og det har fået smilet til at falme på den ellers altid glade pige.

Alle, der har set ‘Familien fra Bryggen’ eller mødt den folkekære familie, ved, at hundene er deres et og alt. De kæmper for dyrene og i særdeleshed hundene, af og til bryder de loven for at redde en hund, og de investerer både tid og penge i deres firbenede venner. Derudover har de hver især deres egne hunde-medlemmer af familien, som nærmest er som børn for dem.

Nu har Didde dog måttet sige farvel til sin hundebaby, Vivi, som har fulgt hende i tykt og tyndt, og den sorg er næsten ikke til at bære for den ellers så glade Brygge-pige.

'Vivi min skat, mit liv uden dig er ubærligt, at vågne op uden dig har været mit værste mareridt og er nu min realitet. Når sorgen er for stor at bære, er det eneste sted, jeg kan trække vejret, i din seng. At undvære dig og at vide, at jeg nu skal møde livets udfordringer uden dig ved min side, er virkelig den mest onde følelse, jeg aldrig vil kunne beskrive, og jeg mange gange de sidste to dage har været i tvivl, om jeg kan rumme,' skriver hun på sin Instagram og fortsætter:

'Mors lille prinsesse, jeg savner dine poter på gulvet, lyden af din hale slå, når jeg kiggede på dig, dine blikke, når jeg gjorde noget dumt ( hvilket var tit), men mest af alt DINE MEGET HØJE SNORKELYDE, når du sov. Du har været min sol på mine dårlige lortedage, du har været min tryghed, støtte, mit et og alt og har altid elsket mig ubetinget tilbage. Jeg har ALDRIG FØLT MIG SÅ ALENE SOM NU, og har bare lyst til at sove, så jeg ikke kan mærke den sorg du har efterladt mig i, men jeg ved også at du altid er hos mig, i mit knuste hjerte.'

De opbakkende ord strømmer ind til Didde fra alle hendes følgere, som naturligvis ønsker hende alt det bedste midt i den store sorg efter at have mistet Vivi. Se hele Diddes opslag herunder, hvor hun også sender en hilsen til Vivi i hundehimlen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk