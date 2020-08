Sammen med slyngveninden Linse kører Didde Skjelmose landet rundt for at møde danskerne i en ny programserie.

Tv-personligheden Didde Skjelmose, der især er kendt som Linse Kesslers slyngveninde i programserien "Familien fra Bryggen", er snart aktuel i en ny udsendelsesrække med sin celebre veninde.

I "Linses Danmark" drøner de to land og rige rundt i en autocamper for at møde og mærke alskens mennesker på tværs af danmarkskortet, og det er blevet til mange mindeværdige møder, fortæller Didde.

- I Aabenraa blev vi inviteret på kaffe, to minutter efter at vi havde mødt nogle af de lokale inde i en butik. På Bornholm stod vi efter ti minutter i en blomsterhandler og snakkede under bæltestedet, fortæller hun.

- Alle dem, vi har mødt på vores tur, har været super fede. Jeg tror, det hjælper, at vi er dem, vi er. Linse og jeg har generelt været meget ude sammen, og jeg tror, jeg kan tælle det på to hænder, hvem der har været negative over for os ansigt til ansigt, fortæller hun.

Det er ikke kun, når der er kamera på, at folk falder i snak med Didde. Når hun ikke har travlt med tv-optagelser, arbejder hun som genbrugsvejleder på en genbrugsstation i Kolding Kommune.

For en håndfuld år siden trak kærligheden hende til det jyske. Selv om forholdet ikke varede ved, bestod kærligheden til byen og området.

Det er en kontrast fra livet på den røde løber, men hun bliver stadig genkendt, selv når hun - med egne ord - står i møgbeskidt arbejdstøj og roder i folks skrald.

- Der er selvfølgelig dage, man ikke har lyst, men så tænker man, at de tre sekunder af mit liv, som det kræver at lige sige hej og sludre, betyder meget for de mennesker.

- Når folk følger med i vores liv, må man også forvente, at de vælter ind i vores liv, når der ikke er kamera på. Og det er så fint, når først man kommer i gang med at snakke, forsikrer Didde og fortsætter:

- Folk fortæller alle mulige personlige ting, som om at de kender os i forvejen, fordi de har set os på tv. Det giver mig faktisk rigtig meget, for man finder ud af, at man ikke er den eneste, der har det på bestemte måder. Nogle gange åbner folk sig så meget, at man tænker "oh shit". Men det er super fedt og et privilegie, at folk stoler så meget på en og føler sig trygge.

Det er ikke kun fremmede folk, som åbner sig for Didde. Det gør Didde også selv over for fremmede.

I 17. sæson af "Familien fra Bryggen", som løb over skærmen i foråret, fortalte Didde, at hun mærkede følelsen af ensomhed, da hun flyttede fra Islands Brygge til Vamdrup i Sydjylland.

Det blev sagt i en sidebemærkning, da hun og Linse Kessler var til kostvejleder for at spise sundere, og Didde fortalte, at hun havde dulmet ensomheden med mad.

- Da jeg stod frem og sagde det, vidste jeg ikke, at der ville komme den respons - det var ikke noget, jeg havde tænkt over, før pressen ringede til mig og bad om en kommentar, siger Didde og fortsætter:

- Bagefter fik jeg beskeder fra virkelig mange, som fortalte, at de havde det på samme måde som mig. Det gjorde mig glad, for så føler man, at man ikke står alene.

Didde har været på skærmen som en del af "Familien fra Bryggen" i ti år, og det har i skrivende stund givet hende over 134.000 følgere på Instagram.

Det har givet et stort fællesskab, når Didde andre gange har stået frem og fortalt om livets knap så glamourøse sider.

- Når jeg har delt noget dybt personligt i programmerne, har jeg altid kun fået god respons, siger hun og fortsætter:

- Vi er super heldige, hvad det angår, for det er et program, hvor vi bare er os selv, og den helt almindelige dansker kan relatere til os.

Særligt en besked står stærkt for Didde.

- Det rører mig, når jeg får en besked fra en dame om, at hendes datter, som bliver mobbet, elsker at se "Familien fra Bryggen" og bliver så glad, når hun kommer hjem fra skole og ser det.

- Det er et kæmpe privilegie, at vi kan gøre mennesker glade og hjælpe dem i deres hverdag. Det sidder jeg faktisk tit om aftenen og tænker, at jeg er taknemmelig over, siger Didde.

"Linses Danmark" kan ses på TV3 og Viaplay torsdag den 27. august klokken 20.

/ritzau/