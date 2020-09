- Jeg føler mig meget mere rask nu, end jeg gjorde, inden jeg blev opereret, lyder det fra dansedronningen.

Sidste års udgave af "Vild med dans" skulle have været dansedommeren Britt Bendixens definitivt sidste.

Men den 78-årige dansedronning blev sygemeldt efter at have gennemgået en omfattende operation, en dobbelt bypass, i hjertet.

Nu er Britt Bendixen kommet til hægterne igen og er klar bag dommerbordet, når 17. sæson af "Vild med dans" får premiere 2. oktober.

- Jeg har det godt - imponerende godt. Jeg er på toppen, og jeg glæder mig sådan til at komme i gang igen - til dansene, til det lækre tøj, den gode musik og de smukke mennesker. Jeg håber, det bliver en festlig sæson, lyder det fra en begejstret Britt Bendixen.

Faktisk mindes hun ikke at have haft det så godt i adskillige år som nu.

- Jeg får ros af lægerne. De siger, at det er så flot. Jeg holdt jo op med at ryge en måned inden, jeg blev opereret. Det er 16 måneder siden, og det får jeg også utroligt meget ros for, siger hun og fortsætter:

- Det er ingen tvivl om, at det har hjulpet mig meget, fordi jeg bliver ikke forpustet mere, og min vejrtrækning er meget bedre. Jeg følte mig ikke syg, da jeg blev syg. Men jeg føler mig meget mere rask nu, end jeg gjorde inden.

I sidste sæson blev den dobbelte Vild med dans-vinder Marianne Eihilt hyret ind som Britt Bendixens afløser, og hende er der også blevet plads til bag dommerbordet i år.

Sammen med Anne Laxholm, Nikolaj Hübbe og Jens Werner, udgør Marianne Eihilt og Britt Bendixen således årets dansedommere.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at være sammen med mine dommerkolleger igen og til at arbejde sammen med Marianne Eihilt for første gang, siger Britt Bendixen.

- Marianne var med helt fra starten og var en fantastisk danser på gulvet - og også fantastisk som dommer.

Med et sæt ekstra kyndige øjne, der skal vurdere, om kendisser som Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og dansktopsangerinde Hilda Heick sætter hæl og tå korrekt, betyder det dermed også, at parrene i år kan høste helt op til 50 point.

Britt Bendixen ser frem til at se, hvad nydanserne disker op med, og til at komme med kærlige kommentarer og konstruktiv kritik.

- Det skal nok blive en fest endnu engang. Det er jo egentlig utroligt, at man kan forny sig og sige tingene på en anden måde efter så mange år. Men det er jo også nye mennesker hvert år, lyder det forventningsfuldt fra Britt Bendixen.

Mens forrige sidste skulle have været den sidste, tager Britt Bendixen nu en ad gangen og ser frem med sæson 17, som starter om halvanden uges tid.

- Man siger, at man har et standpunkt, til man tager et nyt, så vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg føler mig glad og frisk og skuer fremad og glæder mig til denne her sæson, siger Britt Bendixen og fortsætter:

- Programmet har givet mig så mange sjove minder og oplevelser.

17. sæson af "Vild med dans" har premiere på TV2 den 2. oktober.

/ritzau/