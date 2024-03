Til juni vender det genforenede band Pulp tilbage til den danske musikscene, når bandet besøger Northside.

Det er 26 år siden, at koncertgængere i Danmark sidst kunne nyde det engelske band Pulp med Jarvis Cocker i front.

Siden da er bandet blevet opløst ad flere gange og fundet sammen igen, og nu kan den aarhusianske festival Northside løfte sløret for bandets tilbagevenden til den danske scene.

Northside skriver i en pressemeddelelse, at Pulp gæster Northside den 6. juni, når Eskelunden ved Aarhus danner rammen om festivalen, der strækker sig over tre dage.

Bandet blev opløst i 2001 og har siden været mere eller mindre fraværende fra musikscenen med få afstikkere.

Men sidste år spillede Pulp en række koncerter i arenaer og på festivaler rundt i England og tager nu touren videre til Danmark.

Bandet blev dannet af den dengang 15-årige Jarvis Cocker i slutningen af 1970'erne.

Men der gik et årti, før bandet for alvor slog igennem med pladen "His 'n' Hers" i 1994 og efterfølgende "Different Class" året efter med klassikere som "Disco 2000" og "Common People".

Pulp spillede sidst i Danmark på Roskilde Festival i 1998.

Når festivalen skydes i gang til sommer, kan gæster særligt glæde sig til musik fra den alternative genre.

Blandt andet er det britiske rockband Slowdive et af de navne, som Northside har på plakaten. Deres rock-musik er især kendt for at være drømmende og længselsfuld.

Derudover er navne som det engelske band The Smile og den franske musiker Jehnny Beth på listen over kunstnere på Northside.

Ud over udenlandske stjerner har danske musikere også fået plads på plakaten.

Ukendt Kunstner, Mø, Andreas Odbjerg og Barselona er blot nogle af de danske navne, der får lov at betræde scenen på den aarhusianske musikfestival til sommer.

Derudover kan man også opleve den australske sanger Troye Sivan, der blandt andet er blevet populær på det sociale medie TikTok.

/ritzau/