Jamie Lynn Spears anklager Tesla for at dræbe massevis af katte.

Det skriver CNN.

»Jeg ved, at der er større ting at bekymre sig om i verden i øjeblikket, men nogen bliver nødt til at fortælle Elon Musk, at Tesla-bilerne er hemmelige kattemordere,« siger hun i en Instagram-story.

Den 29-årige, der er Britney Spears lillesøster, var ude med en længere svada rettet mod Musk, der for nyligt kravlede op på førstepladsen som verdens rigeste mand.

Søskendeparret sammen i 2006. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Søskendeparret sammen i 2006. Foto: LUCY NICHOLSON

Forklaringen er ifølge hende, at katte ikke bemærker, når en elektrisk Tesla-bil starter. Dermed når de ikke at flytte sig, inden bilen ruller afsted.

»Vi har nu mistet, jeg ved ikke hvor mange katte, og det er forfærdeligt og tragisk for alle involverede.«

Hun foreslår, at Teslaerne bør udsende lyde, der generer katte, så de flytter sig i tide. Men ifølge CNN er bilfabrikanter, der producerer elektriske biler, allerede forpligtet til at udsende lyde, der er på mindst 43 decibel, når de kører langsommere end 30 kilometer i timen.

Det svarer cirka til den lyd, som en gennemsnitlig opvaskemaskine laver.

»Elon Musk, lad os finde ud af noget. Du skylder mig et par katte,« siger hun slutteligt.

Da diverse medier opfangede hendes opsigtsvækkende udtalelser var Jamie Lynn Spears dog hurtig til at trække sine udmeldinger tilbage, og klargjorde, at hun aldrig selv har kørt katte over, at Tesla ikke bærer skylden for de katte, som bliver kørt over, og at føreren af køretøjet også har et ansvar.

»Jeg kom bare med forslag til noget, som jeg troede kunne være ekstremt hjælpsomt, og genierne hos Tesla Motors er de bedste at henvende sig til med sådanne problemstillingerne.«