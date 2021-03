Journalist på britisk tv-kanal blev nærmest paralyseret af alle de afsløringer, der kom frem under interview.

Prins Harry og hertuginde Meghans interview med tv-værten Oprah Winfrey var mere eksplosivt end forventet og vil være ekstremt skadende for den britiske kongefamilie.

Sådan lyder dommen i britiske medier mandag.

Parret leverede "nok bomber til at synke en flotille", mener The Daily Telegraph.

- Og vil muligvis - vil nogle nok frygte - også gøre lignende skade på det britiske monarki, vurderer avisen.

I avisen The Times er dommen også, at interviewet skader kongehuset.

- Uanset hvad den kongelige familie forventede fra det her interview, så var det her værre, skriver avisen.

Interviewet er det første, parret har givet, siden de med egne ord "trådte tilbage" fra de officielle pligter sidste år. Siden er de flyttet til Californien i USA, hvor interviewet også fandt sted.

I det opsigtsvækkende interview siger Meghan blandt andet, at der før fødslen af parrets barn, Archie, var en bekymring i det britiske kongehus for, hvor mørk hans hud ville blive.

Ifølge Meghan forklarer det, hvorfor han ikke fik titlen som prins.

Hertuginden siger også, at den negative dækning i den britiske presse førte hende til et punkt, hvor hun ikke længere syntes, at livet var værd at leve.

Meghan siger, at hun derfor søgte professionel hjælp gennem den kongelige familie, men fik at vide, "at det kunne jeg ikke få, for det ville ikke være godt for institutionen".

Chris Ship, som dækker kongehuset for den britiske tv-station ITV, der mandag viser interviewet på britisk tv, siger, at han i momenter blev "paralyseret" af alle de afsløringer, der kom frem.

- Parret havde nærmest fyldt et fly med bomber, fløjet det over Buckingham Palace og affyret hele arsenalet lige over det - bombe efter bombe, siger han.

Ifølge Chris Ship står det britiske kongehus nu over for "to meget alvorlige spørgsmål".

Han fremhæver Meghans udtalelser om kongehusets holdning til barnets hudfarve, og at hun tilsyneladende ikke fik hjælp, da hun havde selvmordstanker.

Interviewet, der blev optaget på forhånd, anses for at være det mest opsigtsvækkende, siden prinsesse Diana gav et interview om sit mislykkede ægteskab med Harrys far, prins Charles.

Det britiske kongehus har endnu ikke kommenteret interviewet. Og det er uvist, om det agter at gøre det.

/ritzau/AFP