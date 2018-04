"X Factor" får besøg af den britiske popstjerne Anne-Marie, der har hittet med nummeret "Friends".

København. Tirsdag kunne DR afsløre, at Thomas Helmig kommer og giver et nummer, når X Factor-finalisterne skal dyste om sejren i showet fredag aften, men der vil også være en international stjerne på scenen, når finalen afholdes.

Det afslører DR i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at den britiske sangerinde Anne-Marie gæster showet.

Mest kendt er Anne-Marie for sin medvirken på Clean Bandits hitsingle "Rockabye", som også har Sean Paul på vokal og for sit samarbejde med DJ Marshmello på hittet "Friends", der lige nu er et af de mest spillede numre på Spotify i Danmark.

Det er sidstnævnte nummer, sangerinden optræder med.

Finalen i årets "X Factor" afholdes på fredag i DR Byen og sendes live på DR1 klokken 20.00.

I finalen kæmper Thomas Blachmans gruppe Place On Earth med Remees to voksne deltagere Jamie Talbot og Rasmus.

Thomas Blachman har én gang før vundet "X Factor", mens Remee har fire sejre på sit cv.

/ritzau/