27. april 2009 kunne britiske Marnie Pearce forlade fængslet i Dubai.

Bag hende lå 69 dages indespærring og et mareridt, som begyndte mere end et år tidligere.

Den dengang 39-årige brite blev anholdt og sigtet for utroskab. Anklager, der kom fra hendes mand, egyptiske Ihab El-Labban, som hun var separeret fra.

En lignende situation befinder den danske influencer Elvira Pitzner sig i. Siden 30. november har hun været tilbageholdt i Dubai, hvor hun afventer rettens afgørelse på de anklager om utroskab, som hendes ekskæreste Milad er kommet med.

Og danskeren er altså langt fra den eneste kvinde, som er endt i kløerne på De Forende Arabiske Emiraters sharialovgivning.

Marnie Pearces mareridt begyndte, da Ihab El-Labban anklagede hende for at have et seksuelt forhold til briten Brian Clark, der også boede i Mellemøsten.

Ifølge Ihab El-Labban skete dette foran hans og Marnie Pearces to sønner og husholderske.

Hele vejen igennem benægtede Marnie Pearce, at der var noget seksuelt forhold mellem hende og Brian Clark.

Tværtimod hævdede hun, at det var Ihab El-Labban, som var utro, og at han kun rettede anklager mod hende for at få den fulde forældremyndighed over deres børn.

»Jeg havde ikke en affære, jeg var aldrig i noget forhold, og jeg var aldrig nogensinde min mand utro,« fortalte hun til Daily Mail og fortsatte:

»Jeg havde håbet, at skilsmissen kunne foregå i mindelighed, men han har besluttet sig for at kæmpe på den beskidte måde. Det er ikke på grund af hans religion eller nationalitet, det er bare et grimt magtspil, og han vil vinde for enhver pris.«

De to havde mødt hinanden i Oman flere år tidligere og blev forelskede. Men Marnie Pearce var ikke blind for de religiøse og kulturelle forskelle mellem Vesten og Mellemøsten.

Marnie Pearce mistede forældrerettigheden over sine sønner, da hun blev dømt.

»Da Ihab friede, ville han have et islamisk bryllup. Men jeg tog imod råd fra en ven, der er advokat, og insisterede på et borgerligt bryllup på Seychellerne,« forklarede hun.

Dette gjorde hun for at sikre sig imod, at manden kunne 'stjæle' deres fremtidige børn fra hende, som hun havde set det ske for andre vestlige kvinder.

Og børn kom der.

To sønner blev født, den ene i Oman, den anden i Dubai, hvor familien flyttede til. I starten gik det godt, men langsomt faldt ægteskabet fra hinanden, og Ihab El-Labban gjorde, ifølge Marnie Pearce, hendes liv mere og mere uudholdeligt.

»Han spyttede efter mig på gaden, skubbede mig et par gange og slog mig i ansigtet, fordi jeg nægtede at overdrage forældremyndigheden over drengene,« fortalte hun.

Men Marnie Pearce gav sig ikke. Tre uger senere blev hun anholdt, da Ihab El-Labban gik til politiet og fortalte, at hun var alene i sit hjem med en mand, som hun ikke var gift med – den mand var Brian Clark.

Politiet rykkede ind og anholdte både Marnie Pearce og Brian Clark.

På politistationen ventede Ihab El-Labban, og han fortalte, ifølge Marnie Pearce, at han ikke ville skabe flere problemer for hende, hvis blot hun gav ham den fulde forældremyndighed.

Endnu en gang nægtede Marnie Pearce, og da myndighederne ikke kunne finde nogle beviser for utroskab, blev begge briter løsladt uden sigtelse. Brian Clark forlod Dubai dagen efter, men Marnie Pearce blev hos sine sønner.

Flere gange forsøgte Ihab El-Labban at kidnappe dem, og en enkelt nåede han endda så langt som til lufthavnen, hvor han forsøgte at boarde et fly til Egypten, før han blev stoppet. Herefter forsøgte han at gå igennem retssystemet, men da parret ikke var islamisk gift, var der ingen hjælp at hente.

Heldigvis, for Ihab El-Labban, dukkede der nye beviser op på konens påståede utroskab. I skraldespanden foran deres hus fandt han fem brugte kondomer.

Marnie Pearce blev anholdt igen og sigtet for utroskab.

Og denne gang var der ingen nåde.

Retten dømte hente til seks måneders fængsel for utroskab, som dog siden blev skåret ned til tre måneder. Mens sagen stod på, mistede hun også sin delte forældremyndighed over sønnerne. Marnie Pearce appellerede, men retten stod fast, og så tog hun i flugten.

I 21 dage gemte hun sig sammen med sine sønner for myndighederne, men 19. februar 2009 gav hun op og meldte sig selv.

»Jeg blev kropsvisiteret, og de fleste af mine personlige ting blev konfiskeret. Jeg måtte tigge den kvindelige vagt om at lade mig beholde fem billeder af børnene.«

I fængslet var hun omgivet af mordere, prostituerede, narkosmuglere og psykisk syge. Ofte gik dagene med at stå i den op til tre timer lange kø for at komme til telefonen, hvor hun håbede på at få kontakt til sønnerne.

Den værste dag kom, da hendes ældste søn fyldte otte år. Hun forsøgte at ringe til ham, men fik i stedet fat på sin tidligere svigermor, der blot grinede og lagde på.

Få gange under fængselsopholdet lykkedes hun med at komme igennem til sønnerne.

På et tidspunkt ville Ihab El-Labban dog ikke lade hende snakke med dem i 19 dage. Samtidig holdt han aldrig sit løfte om, at sønnerne ville besøge hende i fængslet.

Da hun blev løsladt, stod hun til at skulle deporteres til England, men Amnesty gik ind i sagen, og Marnie Pearce fik lov til at blive i Dubai, så hun kunne kæmpe for retten til igen at se sine sønner.

Hun allierede sig med en ny advokat, og til sidst lykkedes det hende at få ugentligt, begrænset samvær.

Seks måneder gik der, fra hun afleverede sine sønner til eksmanden, før de igen blev forenet.

»Der er ikke ord nok til at beskrive den lykke og kærlighed, jeg følte, da jeg hentede dem. Jeg savnede dem og ønskede så meget at være sammen med dem, at jeg begyndte at tro, at det aldrig ville ske,« fortalte hun til Daily Mail om det særlige øjeblik.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår danske Elvira Pitzners sag skal for retten.

Strafferammen for utroskab i Dubai er på ét til tre års fængsel.