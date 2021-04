Storbritannien og den britiske kongefamilie tager afsked med prins Philip ved en ceremoni på Windsor Castle.

Dronning Elizabeth sagde lørdag farvel til sin ægtefælle gennem mere end 73 år, prins Philip, ved en ceremoni sammen med den øvrige britiske kongefamilie.

Philips kiste er nu sænket ned i den kongelige krypt i St. Georges Chapel ved Windsor-slottet.

Inden da gik Elizabeths og Philips ældste søn, prins Charles, som en del af optoget bag bilen med sin fars kiste sammen med sine to sønner, William og Harry.

Det samme gjorde Charles' søskende, prinsesse Anne og de to prinser Edward og Andrew.

På plænen udenfor Windsor Castle spillede et hornorkester den britiske nationalsang, "God Save The Queen", da bilen med dronning Elizabeth ankom.

Derpå blev kisten båret op af trappen. Kistebærerne stoppede op og holdt et minuts stilhed. Det samme gjorde mennesker over hele Storbritannien klokken 16.00 dansk tid.

Klædt i sort og med et sort mundbind stod den 94-årige dronning alene, da kisten blev båret ind i kirken.

Dronningen sad for sig selv, skriver nyhedsbureauet Reuters. Tv-billeder viste andre medlemmer af den kongelige familie, men ikke regenten.

På grund af coronarestriktioner må der højst deltage 30 gæster ved ceremonien. Alle skal bære mundbind, og i kirken sidder de sørgende med afstand imellem sig.

Mens der kun var 30 mennesker til stede ved ceremonien, fulgte millioner med på tv.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, meddelte i sidste uge, at han ikke ville deltage, fordi han derved ville optage en plads, der burde gå til en i den kongelige familie.

I kirken sang et kor blandt andet en hymne for søens folk, "Eternal Father, Strong to Save".

Ceremonien er en hyldest til Philips fortid i flåden og de mere end syv årtier, hvor han var i sit lands tjeneste.

Hertugen af Edinburgh, som hans officielle titel lød, blev 99 år. Han døde den 9. april, et par uger efter at han var udskrevet fra en månedlang hospitalsindlæggelse, hvor han blev behandlet for en hjertefejl og en infektion.

Et af hans børnebørn, prins Harry, var rejst fra USA for at deltage ved sin farfars begravelse.

Efter begravelsen spadserede han fra kirken i selskab med sin bror, prins William, og hans hustru, Kate. Tv-billeder viste de to brødre gå ved siden af hinanden og snakke.

Britiske medier har haft en del fokus på forholdet mellem de to brødre, som angiveligt har været anspændt, efter at Harry og hans hustru, Meghan Markle, i et tv-interview med Oprah Winfrey talte om uoverensstemmelser mellem dem og kongehuset.

I den kongelige krypt, hvor Philips kiste nu er sænket ned, er en lang række andre medlemmer af den britiske kongefamilie blevet begravet, blandt andre Henry VIII og i nyere tid dronning Elizabeths mor, der døde i 2002.

Prins Philip havde også dansk blod i årerne. Hans oldefar var Danmarks kong Christian IX. I Danmark bliver begravelsen markeret med, at flaget er sænket på halv stang over Amalienborg.

/ritzau/