Den danske Hollywood-kendis Brigitte Nielsen er tilbage, hvor det hele begyndte, da hun for nylig indtog catwalken for det eksklusive brand Balenciaga.

Den danske Hollywood-kendis Brigitte Nielsen begyndte sin karriere på podiet, som senere førte hende til filmlærredet og tv-skærmen.

Nu er hun tilbage, hvor Hollywood-eventyret i sin tid begyndte: på catwalken.

Brigitte Nielsen har netop gået show for det eksklusive franske modehus Balenciaga.

- Jeg starter forfra, siger Brigitte Nielsen i et interview med modemagasinet Vogue.

- Jeg er 60 år og er begyndt som model igen – hvem skulle have troet det. Det er et nyt kapitel i mit liv, og jeg omfavner det, lyder det fra den danske stjerne.

Brigitte Nielsens catwalkkarriere begyndte for alvor i 80'erne.

Her arbejdede hun som model for store mærker som Armani, Versace og Mugler. Hun stod også foran kameraet for berømte modefotografer som Greg Gorman og Helmut Newton, inden hun fik Hollywood-debut på biograflærredet i 1985 i "De frygtløse" over for Arnold Schwarzenegger og i "Rocky IV" over for Sylvester Stallone, som hun senere var gift med.

- I 80'erne skulle modeller være unge og slanke. I dag kan du være en kvinde i 60'erne og stadig være på catwalken. Mangfoldigheden af aldre og størrelser er så vidunderlig. Jeg tror virkelig, at det er det nye, siger hun.

- Jeg gik med selvtillid. Det er i bund og grund mit mellemnavn. Livet handler om at gå med selvtillid og mod.

Til Balenciaga-showet var Brigitte Nielsen iført sort rullekrave, sorte jeans og lårlange støvler. Et klassisk Brigitte Nielsen-look, konstaterer hun selv.

- Jeg elsker alt, der er strækbart og smyger sig om kroppen. Jeg vil gerne føle, jeg bliver krammet. Men jeg vil lige sige, at som 60-årig skulle jeg lige et øjeblik vænne mig til de 17 centimeter høje hæle, siger hun videre til Vogue.

- Helmut Newton har altid sagt, at man aldrig kan være høj nok. Plus, at der er ikke noget bedre end at få folk til at se op på dig, lyder det fra Brigitte Nielsen.

Balenciaga-showet var en stjernespækket affære.

Blandt tilskuerne, som overværede Brigitte Nielsen, var realitysuperstjernen Kim Kardashian og hendes modelsøster, Kendall Jenner, den oscarvindende skuespiller Nicole Kidman og andre velkendte celebrities som Salma Hayek og Eva Longoria.

/ritzau/