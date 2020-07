Den 47-årige tv-vært har været helt tæt på Coldplay og på dybt, dybt vand før en Nephew-koncert.

Anders Breinholt har de seneste mange år været fast inventar på de danske festivaler.

Især som gæst på Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg, men også i professionelt øjemed som konferencier på blandt andet Jelling Musikfestival.

I år går den 47-årige Natholdet-vært dog glip af sommerens festivaler, som alle er aflyst på grund af coronavirusset.

Men han får alligevel lov til at smage på festivalstemningen, når han lørdag den 25. juli er vært for liveshowet "Grøn Grønnere".

I showet, som er dette års erstatning for Grøn Koncert, og som bliver sendt på TV2 og radiokanalen Nova, skal Anders Breinholt styre slagets gang og præsentere en lang række musikere som Medina, Phlake og Dizzy Mizz Lizzy.

I den anledning giver den garvede tv- og radiovært derfor et tilbageblik på sine mest mindeværdige festivaloplevelser gennem årene:

Hvad er din yndlingsfestival?

- Det må være en blanding af Roskilde Festival og Smukfest. Roskilde for sin størrelse og det varierede musikprogram. Jeg stopper aldrig med at komme på Roskilde, uanset hvor gammel jeg er.

- Smukfest bare for at være Smukfest, for der er heldigvis ingen andre, der kan, hvad den festival kan. I løbet af de seneste 20 år har jeg kun misset Smukfest en enkelt gang, da jeg i 2012 skulle til OL i London.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som konferencier på en festival?

- Engang til "Vi Rocker" i Horsens slutningen af 00'erne var jeg konferencier med Adam Duvå Hall, hvor Nephew skulle spille som det sidste band.

- De havde fået en masse ny teknik, der skulle afvikles på Macbook Air-computere, så der var computere overalt. Ti minutter før de skulle på, gik alt teknikken i sort.

- Adam og jeg blev sendt ud på scenen for at berolige publikum, og det begyndte at vælte ned med regn i lårtykke stråler.

- Så gik vi ud for anden gang og talte med publikum, fordi det trak ud. Det blev ved, så tredje gang, vi gik ud, begyndte folk at kaste ting efter os.

- Tre kvarter forsinket gik Nephew endelig på og spillede en vild koncert. Men alt ud over det var noget lort.

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Coldplay på Roskilde Festival i 2003, hvor jeg havde fået lov til at stå i fotograven ved scenen. Fotograferne blev smidt ud efter to eller tre numre, og så var vi tre-fire stykker, der fik lov til at blive stående.

- Det er det tætteste, man kan komme på scenen. Vagterne stod bag os, og vi var en halv meter fra forsangeren (Chris Martin, red.).

Hvad er det mest nyttige, du har haft med på en festival?

- Tørre uldsokker. Jeg vader rundt, når jeg er på festival, og det gør alle jo.

- Det er vigtigt med ordentligt fodtøj, for der er ikke noget værre end at gå ned efter første dag. Ens fødder skal man tage sig godt af.

Hvad er det mest unyttige, du har haft med på en festival?

- Min dunjakke. Man pakker, som om man skal på skiferie. Så kommer man derned og har en gigantisk, åndssvag dunjakke, mens det er 25 grader og høj sol.

Hvad vil du savne mest i år ved ikke at skulle optræde eller være gæst på nogen festival?

- Fællesskabet og sammenholdet på de danske festivaler. Musik gør noget ved én, og det samler os.

- Det er helt vildt, når man står med 60.000 andre mennesker foran Orange Scene eller Bøgescenen. På festival er alle ens, alle er lige. Det er pisse ligegyldigt, hvem man er, og hvor man kommer fra.

"Grøn Grønnere" kan ses på TV2 og TV2 Play lørdag aften klokken 19.55 og høres på radiokanalen Nova hele dagen.

/ritzau/