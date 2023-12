For sjette år i træk drikker Anders Breinholt og Søren Rasted sig gennem december. Nu også med alkoholfri øl i glassene.

En dag, 24 øl og fire snapseslurke. "Breinholts julekalender" rammer atter skærmen denne december med tv-vært Anders Breinholt, musiker Søren Rasted og ølekspert Carsten Berthelsen på slap line.

Som de fem foregående år er konceptet enkelt: I hvert afsnit skænkes der nye promiller i glassene, og som julen nærmer sig, tager trioen sig mere og mere bedugget ud.

- Det kan godt være, at det ikke er det mest woke program i Danmark, men der findes ikke rigtig noget lignende, siger Søren Rasted med et stort smil og fortsætter:

- Alkohol gør jo, at man bliver lidt mere frivol i sit sprog og i alting, og programmets præmis gør, at det ikke bliver alt for dumt.

Anders Breinholt nikker og sammenligner stemningen, som opstår i programmet, med den stemning, der hersker til julefrokosten i familiens skød.

- Jeg ser det som en tradition, hvor jeg møder op hver gang, og jeg glæder mig virkelig til at lave det, ligesom jeg ville glæde mig til julefrokosten anden juledag med min familie. Der er der heldigvis ikke nogen, der filmer, men begge dele handler om det gode selskab, siger han.

Ikke alle er dog lige begejstrede for den snalrede underholdning. Flere organisationer, heriblandt Alkohol & Samfund, har tidligere været ude med kritik af Breinholt og kompagni for at promovere en usund alkoholkultur.

Og det er en problematik, som de er opmærksomme på, forsikrer Søren Rasted. Derfor indgår der som noget nyt i år også alkoholfri øl blandt smagsprøverne.

- Det her er ikke et program, der skal markedsføre dårlig alkoholkultur. Men selvfølgelig ligger der implicit i det, at vi bliver lidt berusede hen ad vejen. Nogle af årene har måske været lidt vildere end andre, men jeg synes ikke, at vi er ude på et overdrev, siger han.

Anders Breinholt supplerer, at samtalen om alkoholforbrug er vigtig at have – især med sine børn. Han har selv tre teenagedøtre på henholdsvis 15, 17 og 18 år.

- Vi snakker rigtig meget derhjemme om alkoholindtag og især mængden af det. Men lad mig sige det på den måde, at jeg tror helt sikkert ikke, at vores julekalender, som er 24 gange otte minutter om året, er det, der præger de unge i en forkert retning, siger han og fortsætter:

- Jeg ved godt, at det er paradoksalt, at vi så sidder her og smager 24 øl, og jeg ved godt, at det lyder negligerende at sige, at vi bare er et underholdningsprogram, men det er vi jo. Vi er ikke sat i verden for at redde den statistik.

Står det til Anders Breinholt og Søren Rasted, så er deres julekalender blevet en hyggelig tradition, som de håber, får endnu en omgang til næste år.

- Hvis jeg bliver spurgt om at gøre det igen, kan jeg lige love dig for, at jeg gør det, siger Søren Rasted, hvortil Anders Breinholt udbryder:

- Så er det om at få kontraktbogen op med det samme. Er der nogen fra Viaplay til stede?

Da de har grinet af, bliver de enige om, at selv om "Breinholts julekalender" følger den samme opskrift hver december, så kører programmet på en motor af ren spontanitet. Og derfor bliver de ikke trætte af det.

Ifølge Anders Breinholt er der særligt en grund til, at trioen slipper af sted med at lade både øllen og snakken flyde frit for åben skærm.

- Folk, der ser det, ved godt, at det, vi siger, kommer fra et godt sted. Så det er både oprigtigt og kommer fra et rart, kærligt og sødt sted, siger han.

"Breinholts julekalender" sendes hver dag fra 1. til 24. december på Viaplay og TV3.

Derudover kan fans af programmet se frem til et ekstra afsnit, der bringes i forbindelse med nytår.

/ritzau/