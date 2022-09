Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Med beslutningen om at fjerne prinse- og prinsesse-titlerne fra prins Joachims fire børn, har Dronningen begået en genistreg. Det mener brandingekspert Carsten Herholdt.

»Det kan virke kontroversielt, men jeg tror, der er et smart trick af Dronningen,« siger eksperten, der i 15 år har beskæftiget sig med PR og branding og ejer ‘The Brand Agency’ i Aarhus.

I første omgang er der ingen tvivl om, at Dronningens beslutning er en degradering.

»Vi kommer ikke udenom, at det er et trin ned af rangstigen for Joachims børn,« siger Carsten Herholdt.

Prins Joachims børn prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik vil nu være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Joachims børn prins Nikolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik vil nu være kendt som grever og komtesse af Monpezat. Foto: Bax Lindhardt

Alligevel mener han, at beslutningen kan komme ikke bare de fire børn, men også Kongehuset til gode.

Fra årsskiftet må prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena, kun kalde sig for henholdsvis grever og komtesse af Monpezat. Det gør børnene mere attraktive ud fra et brandingsynspunkt, mener han.

»De har stadig auraen fra kongehuset, som de bærer i blodet og i arven, så de er stadig interessante. Men de bliver samtidig lidt mere menneskelige, lidt mere medgørlige, hvilket betyder, at de fremover bedre kan bringe sig selv i spil.«

»Selvfølgelig vil man hellere tale med en prinsesse end en komtesse, hvis man skal indvie et eller andet.«

Branding ekspert, Carsten Herholdt, mener, at Dronningen har begået en genistreg med dagens udmelding om prins Joachims børn. PR-foto Vis mere Branding ekspert, Carsten Herholdt, mener, at Dronningen har begået en genistreg med dagens udmelding om prins Joachims børn. PR-foto

Men de fire børn får nu en langt større frihed og dermed flere muligheder.

»De kan pludselig gøre ting, deltage i en spillefilm, eller hvad de nu har lyst til, fordi de ikke er bundet af de samme bånd som de kongelige, der må give afkald på en masse for at bevare distancen.«

Det, der skaber meget dyre og eksklusive brands, som Kongehuset også er, er, at der er mystik, distancering og aura omkring dem. Det får brandet til at leve og bevarer værdien, mener han.

»Men det er sværere for dem, der er langt ude i arvefølgen, at leve det royale liv, som Kongehuset kræver, og dét er ikke godt for auraen. Jo flere kontroverser, der er, jo mere almindeligt bliver Kongehuset. Det værste, der kan ske for et kongehus, er hvis de bare bliver celebrities – altså kendte på linje med Lina Rafn og Remee,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, at det er rigtigt, når Dronningen siger, at hun passer på børnene. Men hun passer også på Kongehuset.«