Brad Pitt vinder en Oscar for Bedste Mandlige Birolle, mens Laura Dern vinder for Bedste Kvindelige Birolle.

Fjerde gang skulle vise sig at være lykkens gang for den amerikanske skuespiller Brad Pitt.

Natten til mandag dansk tid har han således for første gang vundet en Oscar for sin skuespilpræstation. Oscarstatuetten får han for Bedste Mandlige Birolle for sin rolle i "Once Upon a Time ... in Hollywood".

Det er Brad Pitts første Oscar for sit arbejde som skuespiller. Han har tidligere vundet en Oscar i 2014 for at producere filmen "12 Years a Slave".

Den 56-årige skuespiller har tidligere været nomineret til en Oscar for sin skuespilpræstation i "Twelve Monkeys", "The Curious Case of Benjamin Button" og "Moneyball".

Det var af mange iagttagere ventet, at Brad Pitt ville vinde prisen for Bedste Mandlige Birolle, efter at han tidligere på året blev hædret for sin præstation med blandt andet en Golden Globe og en Screen Actors Guild Award.

Prisen for Bedste Originale Manuskript går til den sydkoreanske film "Parasite".

Filmen er skrevet af Bong Joonho og Han Jinwon og fik desuden Guldpalmerne i Cannes.

Under den 92. oscaruddeling i Dolby Theatre i Los Angeles er "Parasite" også nomineret til hovedprisen, Bedste Film, og til prisen for Bedste Internationale Film.

I kategorien Bedste Kvindelige Birolle vinder Laura Dern en Oscar for sin rolle i Netflix-filmen "Marriage Story".

Netflix-film kan bryste sig af i alt 24 nomineringer på tværs af kategorier ved årets oscaruddeling, hvormed Netflix er det selskab, som har fået flest nomineringer i år.

I kategorien Bedste Dokumentarfilm må den dansk-syriske dokumentarfilm "The Cave" desværre se sig slået af "American Factory", der var favorit til at vinde.

