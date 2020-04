Den irske sanger Shane Lynch fra bandet Boyzone bor ikke længere sammen med sin kone og sine børn.

I 13 år har Boyzone-stjernen Shane Lynch og hans kone, Sheena White, stået sammen i tykt og tyndt.

Men nu er det slut. Shane Lynch er nemlig flyttet fra sin familie efter nogle ulidelige uger i karantæne.

Det fortæller han i Paul Danans podcast "The Morning After" ifølge Daily Mail.

- Vi har haft det svært og går igennem noget meget svært lige nu i denne tid, hvor vi er isolerede, siger Shane Lynch.

- Jeg er ikke hjemme med min familie nu, for hun (hustruen, red.) og jeg levede som hund og kat. Det var virkelig ikke godt, siger den 43-årige sanger, som i 90'erne blev et kendt navn som en del af det irske band Boyzone.

Sammen med Sheena White har han to døtre, som altså er blevet hos moren.

Shane Lynch mener, at det er karantænen, der har knækket ægteparret. Det er nemlig første gang, han har været så meget hjemme.

- Man finder bare ud af nogle ting om sit forhold, og det kan være meget svært. Det kan være en kamp, siger han.

Han håber dog, at der stadig er en chance for, at han og hustruen kan finde sammen, når dagligdagen igen kan indfinde sig post corona.

- Jeg beder hver dag til, at min kone og jeg kan få det til at fungere, så jeg kan komme tilbage til mine børn, siger han.

/ritzau/