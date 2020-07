Olivia de Havilland vandt to Oscar-statuetter i løbet af sit lange liv. Hun er død i en alder af 104 år.

Den britisk-amerikanske skuespillerinde Olivia de Havilland, der blandt andet spillede med i filmklassikeren "Borte med blæsten", er død i en alder af 104 år.

Det skriver The Guardian.

Hun sov ind i Paris, hvor hun boede.

Olivia de Havilland var datter af en britisk familie, blev født i Japans hovedstad, Tokyo, og voksede op i Californien i USA.

Hun vandt to Oscar-statuetter for bedste kvindelige hovedrolle for filmene "To Each His Own" fra 1946 og "The Heiress" fra 1949.

Men hun er nok bedst kendt for sin birolle som Melanie Hamilton i "Borte med blæsten" fra 1939.

Filmen ragede i alt otte Oscar-statuetter til sig.

Selv var Olivia de Havilland nomineret for bedste kvindelige birolle, men den løb Hattie McDaniel med for sin rolle i samme film. McDaniel blev dermed den første sorte skuespiller til at vinde en Oscar.

Olivia de Havilland var desuden søster til den berømte Hollywood-skuespillerinde Joan Fontaine, som vandt en Oscar for sin rolle i Alfred Hitchcock filmen "Suspicion" fra 1941.

De Havillands styrke var rollerne som den reserverede, sjælfulde skønhed ifølge The Guardian.

- At spille den slemme pige er dødkedeligt, har hun sagt.

I 1950'erne flyttede de Havilland til den franske hovedstad, Paris, og derefter begyndte der at være længere mellem rollerne.

I sine senere år fortalte hun ifølge The Guardian, at hun havde mistet glæden ved skuespil.

- Livet er alt for fuldt af vigtige begivenheder.

- Det er mere berigende end et fantasiliv. Jeg behøver ikke et fantasiliv, som jeg gjorde engang. Det er et liv af fantasi, og jeg havde behov for det. Film var det perfekte middel til at tilfredsstille det behov, sagde hun.

/ritzau/