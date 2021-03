Ifølge bookmakerne vinder en 80'er inspireret sang på dansk. Seerne tror på Chief 1 og Thomas Buttenschøn.

Bookmakerne forsøger altid at have et godt øje på, hvem der er favoritter i diverse konkurrencer, og det danske melodigrandprix er ingen undtagelse.

Skal man følge deres vinderbud er det den 80'er inspirerede gruppe Fyr og Flamme, der med sangen "Øve Os På Hinanden" kommer til at repræsentere de rød-hvide farver ved det europæisk melodigrandprix i maj.

Duoen er nemlig både favoritter til at vinde lørdagens danske melodigrandprix hos spiludbyderne Danske Spil og Unibet.

Per Marxen, pressechef hos Unibet, fortæller, at man oprindeligt anså Chief 1 og Thomas Buttenschøns "Højt Over Skyerne" som favorit, men folkestemningen går en anden vej.

- Havde du spurgt os for nogle uger siden, da vi åbnede for odds, havde vi sagt Buttenschøn og Chief 1. Det er erfarne kræfter, og Chief 1 har skrevet vindersange før. Men siden er sangene blevet spillet alle mulige steder som Spotify og i radioen. Og vi må jo følge markedet. Fyr og Flamme og The Cosmic Twins er nu favoritter.

- Verden lider af coronatræthed, og vi har brug for godt humør. Det har den her (Fyr og Flamme, red.) Der er lidt glad i låget over det. Det er retro, og man kunne have hørt det i radioen for 20 år siden, siger Per Marxen.

Lytter man derimod til den almindelige borger, der altså lørdag kan stemme på sin favorit, er det samarbejdet mellem Chief 1 og Thomas Buttenschøn, der kommer til at løbe med sejren.

Voxmeter har fået 800 repræsentativt udvalgte personer til at lytte til de otte sange og bedømme, hvilken sang de ville stemme på.

Hos lytterne ligger Fyr og Flamme helt i bund.

Unibets Per Marxen understreger, at en lang række faktorer - ud over sangens potentiale - kan spille ind, når først showet er i gang.

- Det, der betyder noget, er, hvordan leveringen er på dagen. Det har vi også set i Eurovision. Det kan være en superfed sang, men den falder igennem, hvis den ikke leveres på en fed måde, siger han.

Hos Unibet får man blot pengene 1,90 gange igen, hvis man spiller på Fyr og Flamme, mens man får pengene 1,95 gange igen hos Danske Spil. Tallene er opgjort fredag klokken 16.

Hvis det ikke bliver duoen, føler bookmakerne sig overbeviste om, at det bliver to andre duoer, der kan løbe med sejren.

The Cosmic Twins med sangen "Silver Bullet", giver 2,80 hos Unibet og 3,80 hos Danske Spil, mens Chief 1 og Thomas Buttenschøn giver 3,50 hos Danske Spil og 4,50 hos Unibet.

Sangene er allerede udgivet på streamingplatforme, og radiokanaler har også haft mulighed for at afspille dem.

Her skiller især Chief 1 og Thomas Buttenschøns sang sig ud. Den er blevet afspillet 130 gange på P4 og P5, mens eksempelvis The Cosmic Twins blot er afspillet to gange på P5.

Den mest lyttede til på Spotify er Fyr og Flammes "Øve Os På Hinanden" med over 167.000 afspilninger.

Melodi Grand Prix 2021 sendes lørdag klokken 20.00 på DR1 og DRTV.

/ritzau/