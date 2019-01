Hendes familie er blevet folkeeje gennem tv-programmet Bonderøven, der har været en bragende DR-succes i 11 år.

Men Theresa Maria Jessing har aldrig set et eneste af programmerne om livet på Kastaniegården på Djursland.

Det fortæller hun i et stort interview med Hendes Verden

»Det har jeg aldrig gjort. Jeg gemmer dem på et usb-stik til senere, fordi det er en fantastisk dagbog for os og ungerne, men jeg bryder mig ikke om at sidde synkront med Danmark og kigge ind i mit eget liv.«

Vis dette opslag på Instagram December 2018: Gøremål, forberedelser og løbende besøg fra venner og godtfolk, der bidrager med hver deres præg på julen, ved at dumpe ned i vores hjem og bare være, og dele en stund, et måltid og en snak, eller som @simonjul1977 gør det - tager en god del gris med, som han parterer ud sammen med Alma (af hjertet tak, Simon) og dermed sikrer, at der er flæskesteg juleaften, noget der vist ikke er sket før, da vi selv sjældent har gris, men derimod har haft gås på menuen. Silden som Frank fiskede tidligere på året er stegt og lagt i eddike og Alma har sørget for de hellige tre konger nu fås i honningkage. Meteorologerne har været vægelsindet med vejrudsigten juleaften. På et tidspunkt kom de til at sige de magiske ord: Slud og sne... - men det har de trukket i sig igen. Det var næsten også for meget at forvente - men det ville være lykkeligt og anledning til masser af udeliv og sjov hvis det kom. Det er nok på min liste over, All I want for Christmas... Et opslag delt af Frank, Theresa, Johan & Alma. (@kastaniegaarden) den 20. Dec, 2018 kl. 1.20 PST

»Det her er mit hjem, det er min virkelighed,« siger hun.

I interviewet fortæller hun også, hvordan folk opsøger dem på gården på Djursland og tager billeder af gården og børnene uden at få lov.

Men det er en del af bagsiden ved at leve i liv, som danskerne har fået et indblik i gennem 17 sæsoner på først DR1 og så DR2.

En bagside, der også betyder, at familien bliver genkendt på gader og stræder i det meste af Norden.

Arkiv: Theresa Maria Jessing og Frank Erichsen er blevet folkeeje gennem tv-serien om deres liv på Djursland Foto: Peter Wath / DR Vis mere Arkiv: Theresa Maria Jessing og Frank Erichsen er blevet folkeeje gennem tv-serien om deres liv på Djursland Foto: Peter Wath / DR

Vis dette opslag på Instagram August 2018: Sensommeraften beskæftigelse; Efter regn kommer pløjning - og med pløjning kommer - opsamling af ukrudt i form af tidsler og skræpper. Det mindsker kraftigt på næste års ukrudtsproblemer. #kastaniegaarden Et opslag delt af Frank, Theresa, Johan & Alma. (@kastaniegaarden) den 16. Aug, 2018 kl. 1.01 PDT

Oftest er det en positiv oplevelse, men hun fortæller i interviewet med Hendes Verden, at folk har en forventing om, at de lever én til én, som det bliver vist i DR's programmer.

En forventning, der kan være svær at leve op til i døgnets 24 timer.

Uden for tv-skærmen driver den 37-årige tv-kendis selskabet Sort Lakrids, hvor hun laver illustrationer, børnebøger med mere.

På Instagram deler hun ud af billeder fra familiens liv på gården, der har med årene har fået status af folkeeje.