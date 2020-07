Bogen om Trumps familie har skabt stor opmærksomhed, da den sætter Donald Trump i et lidet flatterende lys.

Mary Trumps bog om USA's præsident Donald Trumps familie har solgt knap en million eksemplarer på førstedagen.

Det oplyser forlaget bag bogen, Simon & Schuster, torsdag ifølge det amerikanske medie CNN.

Salgstallet inkluderer også forsalg, lydbøger og e-bøger.

Bogen med titlen "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" blev udgivet torsdag.

Mary Trump er datter af præsidentens afdøde storebror, Fred Trump Jr, og det er første gang, at en person fra Trump-familien beskriver i så åbne vendinger om Trumps privatliv.

Den har allerede skabt stor medieopmærksomhed, da den sætter Donald Trump i et lidet flatterende lys.

Trump bliver blandt andet kaldt for en løgnagtig narcissist, der er formet af sin dominerende far.

- Donald gjorde som min farfar og med sine søskendes samtykke, tavshed og passivitet ødelagde han min far, skriver Mary Trump.

- Jeg kan ikke lade ham ødelægge mit land, lyder det ifølge tv-stationen CNN fra niecen i bogen.

Donald Trumps bror, Robert Trump, forsøgte at blokere bogen fra at blive udgivet ved at lægge sag an. Han mente, at bogen ville bryde en tavshedspligt i forbindelse med Donald og Roberts afdøde far Fred Trumps testamente.

Det fandt højesteretten i New York ikke bevis for.

Det Hvide Hus har kaldt bogen for fiktion og afviser påstandene i bogen fra Mary Trump.

Det er den anden bog på kort tid, der kaster snavs på USA's præsident. I sidste måned fik tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton stor omtale for sin bog, "The Room Where It Happened".

Han beskriver blandt andet, hvordan Trump under et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, bad Xi bruge Kinas økonomiske magt til at hjælpe ham til genvalg.

