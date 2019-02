Lørdag eftermiddag var artisterne igennem de sidste forberedelser inden aftenens melodigrandprix i Herning.

De ti artister til årets melodigrandprix er så småt begyndt at finde festtøjet frem, finpudse sceneshowet og ryste de sidste nerver af sig.

Lørdag eftermiddag gik de nemlig på scenen til generalprøven på aftenens store grandprixshow i Jyske Bank Boxen i Herning.

Her fik artisterne en sidste mulighed for at forberede sig, inden den danske sangkonkurrence sparkes i gang klokken 20.00.

Alle ti deltagere håber at kunne vinde seernes hjerter og få nok stemmer til at blive valgt til at repræsentere Danmark til Eurovision i Israel i maj.

Og faktisk fik de allerede før generalprøven mulighed for at varme sangstemmerne op.

Klokken 14.00 sang de nemlig melodigrandprixfesten i gang i ankomsthallen i Jyske Bank Boxen sammen med mere end 90 børn fra Den Jyske Sangskole.

Til aftenens show skal seerne blandt andet opleve Julie & Nina synge et vers på grønlandsk i deres sang "League of Light", se gruppen Humørekspressen skabe bodegastemning på scenen og opleve X Factor-semifinalisten Sigmund i et futuristisk sceneshow.

Årets værter er Kristian Gintberg og Johannes Nymark, og de har en mission for grandprixet.

- Rammen om showet er, at alle de ting, danskerne går og bekymrer sig om som klimaforandringer, skattefadæser og så videre, dem har Johannes og jeg fixet, så man kan læne sig tilbage, drikke nogle fadøl og nyde melodigrandprixet, fortæller Kristian Gintberg.

Hvem der ender med at løfte grandprixtrofæet afgøres på baggrund af danskernes stemmer via sms eller en app samt stemmer fra en fagjury, der består af ti medlemmer.

Seernes stemmer tæller 50 procent, og det samme gør fagjuryens.

De tre sange med flest stemmer går videre til superfinalen, hvor deltagerne synger igen, og der kan stemmes på ny.

Når vinderen af Dansk Melodi Grand Prix er fundet, går vedkommende i gang med at forberede sig til Eurovision, hvor Danmark har fået svingende placeringer de seneste år.

Sidste år fik Jonas Flodager Rasmussen, som synger under kunstnernavnet Rasmussen, en niendeplads til Eurovision i Portugal med vikingesangen "Higher Ground".

Året før måtte Anja Nissen nøjes med en 20.-plads til det internationale melodigrandprix med sangen "Where I Am".

Dansk Melodi Grand Prix sendes live på DR1.

/ritzau/